Дядя Ваня о Дне Победы: человек, прошедший войну, уже герой

9 мая — этот тот день, который нельзя поставить в общий праздничный ряд, считает рок-музыкант и шоумен Дядя Ваня. Как и у многих других, в семье артиста есть своя военная память, которая передается от одного поколения к другому.

"Человек, который прошел войну, уже герой. Человек, который прошел войну, оставшись человеком, вызывает глубочайшее уважение. Мой дед был, кажется, полковником, когда началась война. Он попал в окружение, вышел оттуда и был разжалован до рядового. А могли сослать и в штрафбат, могли и уничтожить. Будучи разжалованным, к концу войны дед был уже капитаном. Представьте себе, через что надо было пройти человеку", — рассказал артист.

Как вспоминает музыкант, его дед после войны много работал на восстановлении городов, электростанции в Смоленске, возился с детьми. Какое-то время был начальником лагеря для немецких военнопленных в Борисове. Перед отправкой на родину один немецкий военнопленный в благодарность написал деду две картины, а второй вырезал для них шикарные рамы.



НТВ / Sputnik #ОднаНаВсех: песню Окуджавы исполнили в странах Европы и Азии

"Я не знаю их имен. Но картины до сих пор висят у нас дома. Это реликвия. В тяжелый момент для нашей семьи была попытка оценить эти холсты. Знакомая искусствовед сказала, что лучше не продавать. Выяснилось, что, вернувшись из советского плена, тот художник стал одним из известнейших копировальщиков, с правом собственной подписи", — рассказал дядя Ваня.

Артист также вспомнил, как принимал участие в торжествах по случаю 70-летия Победы в Москве, и о том, как готовился выступить с оркестром "Фонограф" на уличной площадке на Пушкинской площади. Для своего отделения Иван подобрал песни, знакомые с самого детства, и тогда казалось, что в них нет ничего особенного: достаточно просто послушать и подготовиться.

"Песни были "Тёмная ночь", "День Победы", "Одна на всех", они все в подкорке, как у любого, кто родился в Советском Союзе. Но естественно, нужно переслушать, припомнить, подготовиться. И вот когда я стал слушать оригиналы этих песен, я не знаю почему, но у меня текли слезы. Причем, это было дома. Когда ты в очередной раз задумываешься, а через что прошли люди, чтобы мы сейчас вот тут могли, как минимум, между собой разговаривать, это не поддается никаким эмоциям и описаниям. Чем дольше мы будем помнить, тем большее спасибо мы сможем сказать нашим предкам", — сказал Дядя Ваня.

Рассказ дяди Вани о том, что для него и его семьи значит День Победы, слушайте на радио Sputnik Беларусь.