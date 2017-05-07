В Сети был обнародован новый трейлер предстоящего супергеройского фильма «Человек-паук: Возвращение домой». В ролике показан Том Холланд в облике человека-паука, который обнаруживает в своей комнате незваного гостя, передает Mashable.





В главных ролях в фильме, помимо Тома Холланда, снялись Роберт Дауни-младший, Зендая, Майкл Китон и Мариса Томей. Режиссером картины выступил Джон Уоттс.

«You're the Spiderman!» Here’s your first look at a brand new @SpiderManMovie clip, exclusively from the #MTVAwards airing right now! pic.twitter.com/KAUYYlXz6E — MTV (@MTV) 8 мая 2017 г.

Выход фильма на широкие экраны ожидается 5 июля этого года.

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