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В новом трейлере "Человека-паука" главный герой обнаруживает в своей комнате незваного гостя
В Сети был обнародован новый трейлер предстоящего супергеройского фильма «Человек-паук: Возвращение домой». В ролике показан Том Холланд в облике человека-паука, который обнаруживает в своей комнате незваного гостя, передает Mashable.
В главных ролях в фильме, помимо Тома Холланда, снялись Роберт Дауни-младший, Зендая, Майкл Китон и Мариса Томей. Режиссером картины выступил Джон Уоттс.
Выход фильма на широкие экраны ожидается 5 июля этого года.
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Новый трейлер "Человека-паука: Возвращения домой" появился в Сети
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