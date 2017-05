В Сети был обнародован новый трейлер предстоящего супергеройского фильма «Человек-паук: Возвращение домой». В ролике показан Том Холланд в облике человека-паука, который обнаруживает в своей комнате незваного гостя, передает Mashable.

В главных ролях в фильме, помимо Тома Холланда, снялись Роберт Дауни-младший, Зендая, Майкл Китон и Мариса Томей. Режиссером картины выступил Джон Уоттс.