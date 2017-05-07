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Пять человек погибли за сутки в ДТП на дорогах Беларуси
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли за минувшие сутки в ДТП на дорогах страны, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Станислав Соловей.Так, в агрогородке Пересады (Борисовский район) мужчина 1984 года рождения, управляя квадроциклом, выехал на обочину и опрокинулся. В результате ДТП ехавший с ним пассажир от полученных телесных повреждений впоследствии скончался.Вблизи г.п. Холопеничи (Крупский район) житель п. Заслоново Лепельского района 1959 года рождения, управляя автомашиной "Ауди", выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Фольксвагеном" жителя д. Лесковка Минского района. В результате аварии водители и пассажиры из обеих легковушек были доставлены в больницу, где водитель "Фольксвагена" впоследствии скончался.Вблизи д. Боруны (Ошмянский район) мужчина 1984 года рождения, управляя без водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения машиной "Ниссан", выехал на полосу встречного движения и столкнулся с трактором. Ехавшая в легком автомобиле женщина 1988 года рождения погибла.В д. Бацевичи (Кличевский район) минчанин 1990 года рождения на "Пежо" съехал в кювет, опрокинулся и погиб.Как сообщалось, ДТП со смертельным исходом произошло в Минске на ул. Солтыса. Автомобиль BMW, в котором находились четыре человека в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора дорогу молодую женщину с дочерью, а затем врезался в стоявший неподалеку троллейбус. В результате ДТП женщина погибла на месте. Девочка 2014 года рождения с травмами доставлена в больницу, ее жизни ничто не угрожает.-0-
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Так, в агрогородке Пересады (Борисовский район) мужчина 1984 года рождения, управляя квадроциклом, выехал на обочину и опрокинулся. В результате ДТП ехавший с ним...
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