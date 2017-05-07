Экипаж ГАИ со стрельбой останавливал пьяного водителя в Борисовском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя ГАИ МВД Станислава Соловья.

Инцидент произошел вечером 7 мая вблизи деревни Гливин под Борисовом. Сотрудники ГАИ заметили «жигули» без номеров, ехавший в сторону Березино. Водителю были поданы сигналы об остановке, которые он проигнорировал и продолжил движение. Началась погоня.

— В ходе преследования водителю неоднократно выдвигались требования об остановке, однако он их также игнорировал, создавая при движении реальную угрозу жизни и здоровью людей, — рассказал Соловей. — Сотрудниками ГАИ были сделаны предупредительные выстрелы, на которые водитель также не обратил внимания.

Инспекторам пришлось стрелять по колесам автомобиля.

Как выяснилось после задержания, за рулем оказался пьяный 32-летний мужчина. Не него составили несколько протоколов.