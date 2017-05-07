ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские хоккеисты играют на ЧМ с Канадой. Мультимедийный онлайн TUT!

08.05.2017 17:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Беларуси по хоккею проводит третий матч на чемпионате мира в Париже.


Фото: Reuters via TUT.BY

После поражений от Финляндии (2:3) и Чехии (1:6) подопечные Дэйва Льюиса встретятся с победителем двух последних чемпионатов — сборной Канады. Наш сегодняшний соперник остается единственной командой в группе, не потерявшей пока ни одного очка. Сначала канадцы одолели чехов (4:1), а затем уверенно обыграли Словению (7:2).

К сожалению, из-за травм сегодня не сыграют лидеры нашей команды Андрей Костицын и Владимир Денисов. Вратарю Кевину Лаланду решено было предоставить отдых накануне решающих поединков группового этапа.

Беларусь: Карнаухов (Трус); Коробов — Лисовец, Павлович — Стась — Лингле; Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Ковыршин — С. Костицын; Граборенко — Евенко, Демков — Волков — Дрозд; Когалев — Шарангович — Стефанович; Воробей, Карабань.

Канада: Пикар (Джонсон); Демер — Власик, Дюшен — Шайфли — О’Райли; Бэрри — де Хаан, Жиру — Маккиннон — Скиннер; Морисси — Матесон, Конечны — Марнер — Пойнт; Шенн — Кутюрье — Симмондс; Киллорн.


  

Беларусь
  0−0  

Канада
 
 
  

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

Изменить сортировку сообщений трансляции

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по хоккею проводит третий матч на чемпионате мира в Париже.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Ошмянами пьяный бесправник на Nissan влетел в трактор: погибла пассажирка легковушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика