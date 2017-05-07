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Белорусские хоккеисты играют на ЧМ с Канадой. Мультимедийный онлайн TUT!
Сборная Беларуси по хоккею проводит третий матч на чемпионате мира в Париже.
После поражений от
К сожалению, из-за травм сегодня не сыграют лидеры нашей команды Андрей Костицын и Владимир Денисов. Вратарю Кевину Лаланду решено было предоставить отдых накануне решающих поединков группового этапа.
Беларусь: Карнаухов (Трус); Коробов — Лисовец, Павлович — Стась — Лингле; Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Ковыршин — С. Костицын; Граборенко — Евенко, Демков — Волков — Дрозд; Когалев — Шарангович — Стефанович; Воробей, Карабань.
Канада: Пикар (Джонсон); Демер — Власик, Дюшен — Шайфли — О’Райли; Бэрри — де Хаан, Жиру — Маккиннон — Скиннер; Морисси — Матесон, Конечны — Марнер — Пойнт; Шенн — Кутюрье — Симмондс; Киллорн.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Сборная Беларуси по хоккею проводит третий матч на чемпионате мира в Париже.
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