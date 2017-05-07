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Под Ошмянами пьяный бесправник на Nissan влетел в трактор: погибла пассажирка легковушки
Смертельная авария произошла днем 7 мая вблизи деревни Боруны Ошмянского района. Об этом сообщает
По предварительной информации, 33-летний водитель Nissan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором.
В результате ДТП 29-летняя женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.
Как сообщили в ГАИ, водитель был пьян и не имел права управления транспортными средствами.
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Авария произошла днем 7 мая вблизи деревни Боруны Ошмянского района.
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