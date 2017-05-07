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Под Ошмянами пьяный бесправник на Nissan влетел в трактор: погибла пассажирка легковушки

08.05.2017 17:03 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла днем 7 мая вблизи деревни Боруны Ошмянского района. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя УГАИ МВД Беларуси Станислава Соловья.

По предварительной информации, 33-летний водитель Nissan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором.

В результате ДТП 29-летняя женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

Как сообщили в ГАИ, водитель был пьян и не имел права управления транспортными средствами.

 
 
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Авария произошла днем 7 мая вблизи деревни Боруны Ошмянского района.

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