Под Ошмянами пьяный бесправник на Nissan влетел в трактор: погибла пассажирка легковушки

Смертельная авария произошла днем 7 мая вблизи деревни Боруны Ошмянского района. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя УГАИ МВД Беларуси Станислава Соловья.

По предварительной информации, 33-летний водитель Nissan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором.

В результате ДТП 29-летняя женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

Как сообщили в ГАИ, водитель был пьян и не имел права управления транспортными средствами.