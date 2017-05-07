В Киеве открывается Евровидение





В нынешнем году организаторы шоу в столице Украины Киеве постарались сделать церемонию открытия песенного форума яркой и незабываемой.

Как это у них получилось - в репортаже БЕЛТА . Открытие международного конкурса песни "Евровидение" - всегда волнительная составляющая сценария этого масштабного действа. Церемония прохода по красной дорожке в этот раз обрела небывалый размах: музыканты прошли ни много ни мало 265 м. Задумка организаторов сводилась к тому, чтобы представители 42 стран, прибывая по очереди, могли не спеша пройтись по ковру, даря улыбки, автографы, а также делая селфи с поклонниками.

В итоге представители каждой страны двигались минут 40, отвечая на нескончаемые вопросы журналистов и фотографируясь с фанами. На рекордно длинной дорожке одновременно находились 12 стран. Музыкантам пришлось отвечать по многу раз на одни и те же вопросы, десятки раз петь свои песни. Артисты, кроме того, останавливались для интервью.

А в этот вечер было довольно жарко - далеко за 20 градусов. Но артисты бодрились, шутили, делились предвкушением скорого праздника. Времени на преодоление дорожки рекордной длины ушло почти 3 часа, а могло бы и больше, не поторапливай порой исполнителей волонтеры.

Девушки сверкали оголенными плечами, ногами в высоких разрезах роскошных платьев и улыбками. Это отдельное шоу - выход представительниц прекрасной половины человечества на дорожку. Первой его в этот раз открыла Линдита Халими из Албании - артисты прибывали на дефиле в алфавитном порядке.

Затем приехала Арцвик из Армении. Арцвик - удивительная девушка. Ведь прежде чем принять решение стать артисткой, она успела поработать администратором в салоне красоты, менеджером в туристическом агентстве… При этом с детства пела. Но однажды, загадав желание на Новый год сделать карьеру певицы, его осуществила.

Впервые в истории шоу "Евровидение" ведущими станут только мужчины. Александр Скичко и Владимир Остапчук возьмут на себя роль хозяев конкурса и будут приветствовать международную аудиторию во время шоу. Им же предстоит объявить имя нового победителя самого масштабного песенного форума Европы. Тимур Мирошниченко будет находиться в "зеленой комнате" и вместе с артистами ожидать там результатов конкурса. Он, кстати, претендент на попадание в Книгу рекордов Гиннесса как комментатор конкурса "Евровидение" с наибольшим стажем - 12 лет.

После столь долгого маршрута по дорожке все артисты отправились в конгрессно-выставочный центр, где проходила официальная церемония открытия "Евровидения-2017". Однако прежде чем попасть в зал, музыканты поднимались на крышу центра, где запускали воздушные шары с флагом своей страны и автографами. Всего 42 шара (по числу участников конкурса) улетели 7 мая в вечернее небо Киева.

