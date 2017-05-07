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В Киеве открывается Евровидение
08.05.2017 17:03 — Разное | Ежедневник
В нынешнем году организаторы шоу в столице Украины Киеве постарались сделать церемонию открытия песенного форума яркой и незабываемой.
Как это у них получилось - в репортаже
В итоге представители каждой страны двигались минут 40, отвечая на нескончаемые вопросы журналистов и фотографируясь с фанами. На рекордно длинной дорожке одновременно находились 12 стран. Музыкантам пришлось отвечать по многу раз на одни и те же вопросы, десятки раз петь свои песни. Артисты, кроме того, останавливались для интервью.
А в этот вечер было довольно жарко - далеко за 20 градусов. Но артисты бодрились, шутили, делились предвкушением скорого праздника. Времени на преодоление дорожки рекордной длины ушло почти 3 часа, а могло бы и больше, не поторапливай порой исполнителей волонтеры.
Затем приехала Арцвик из Армении. Арцвик - удивительная девушка. Ведь прежде чем принять решение стать артисткой, она успела поработать администратором в салоне красоты, менеджером в туристическом агентстве… При этом с детства пела. Но однажды, загадав желание на Новый год сделать карьеру певицы, его осуществила.
Впервые в истории шоу "Евровидение" ведущими станут только мужчины. Александр Скичко и Владимир Остапчук возьмут на себя роль хозяев конкурса и будут приветствовать международную аудиторию во время шоу. Им же предстоит объявить имя нового победителя самого масштабного песенного форума Европы. Тимур Мирошниченко будет находиться в "зеленой комнате" и вместе с артистами ожидать там результатов конкурса. Он, кстати, претендент на попадание в Книгу рекордов Гиннесса как комментатор конкурса "Евровидение" с наибольшим стажем - 12 лет.
После столь долгого маршрута по дорожке все артисты отправились в конгрессно-выставочный центр, где проходила официальная церемония открытия "Евровидения-2017". Однако прежде чем попасть в зал, музыканты поднимались на крышу центра, где запускали воздушные шары с флагом своей страны и автографами. Всего 42 шара (по числу участников конкурса) улетели 7 мая в вечернее небо Киева.
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В нынешнем году организаторы шоу в столице Украины Киеве постарались сделать церемонию открытия песенного форума яркой и незабываемой.
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