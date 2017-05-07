ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержали пьяную мать на BMW, которая везла четырехлетнего ребенка

08.05.2017 18:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвую женщину, которая везла в машине своего четырехлетнего ребенка. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

В милицию поступило сообщение, что на парковке около одного из гипермаркетов на проспекте Дзержинского находится нетрезвая женщина, которая собирается сесть за руль. Инспекторы остановили BMW, о котором сообщали очевидцы, на выезде с парковки.

За рулем автомобиля оказалась 36-летняя женщина. По внешним признакам она была пьяна. Сотрудники ГАИ доставили ее на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. Кроме нее, в автомобиле ехали ее муж и четырехлетний ребенок. Детского автокресла в машине не было.

По словам водителя, днем она выпила пол-литра вина по случаю дня рождения старшего ребенка.

Инспекторы составили на женщину пять протоколов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме нее, в автомобиле ехали ее муж и четырехлетний ребенок. Детского автокресла в машине не было.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские хоккеисты играют на ЧМ с Канадой. Мультимедийный онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика