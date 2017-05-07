В Минске задержали пьяную мать на BMW, которая везла четырехлетнего ребенка

В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвую женщину, которая везла в машине своего четырехлетнего ребенка. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.



Фото: ГАИ Московского района

В милицию поступило сообщение, что на парковке около одного из гипермаркетов на проспекте Дзержинского находится нетрезвая женщина, которая собирается сесть за руль. Инспекторы остановили BMW, о котором сообщали очевидцы, на выезде с парковки.

За рулем автомобиля оказалась 36-летняя женщина. По внешним признакам она была пьяна. Сотрудники ГАИ доставили ее на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. Кроме нее, в автомобиле ехали ее муж и четырехлетний ребенок. Детского автокресла в машине не было.

По словам водителя, днем она выпила пол-литра вина по случаю дня рождения старшего ребенка.

Инспекторы составили на женщину пять протоколов.