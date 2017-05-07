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В Минске задержали пьяную мать на BMW, которая везла четырехлетнего ребенка
В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвую женщину, которая везла в машине своего четырехлетнего ребенка. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.
В милицию поступило сообщение, что на парковке около одного из гипермаркетов на проспекте Дзержинского находится нетрезвая женщина, которая собирается сесть за руль. Инспекторы остановили BMW, о котором сообщали очевидцы, на выезде с парковки.
За рулем автомобиля оказалась 36-летняя женщина. По внешним признакам она была пьяна. Сотрудники ГАИ доставили ее на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. Кроме нее, в автомобиле ехали ее муж и четырехлетний ребенок. Детского автокресла в машине не было.
По словам водителя, днем она выпила пол-литра вина по случаю дня рождения старшего ребенка.
Инспекторы составили на женщину пять протоколов.
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Кроме нее, в автомобиле ехали ее муж и четырехлетний ребенок. Детского автокресла в машине не было.
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