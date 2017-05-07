Битва за Берлин: кадры реконструкции военных событий на Линии Сталина

Для ветеранов и членов их семей, жителей, гостей Республики Беларусь и всех, кто чтит традиции славного героического прошлого, организаторы подготовили масштабную военно-историческую реконструкцию "Битва за Берлин", с участием военно-исторического клуба "Солдаты Победы", общественного объединения "Память Афгана" и боевой техники времен Великой Отечественной Войны.

Мероприятие, прошедшее 8 мая, собрало, по самым скромным подсчетам, более трех тысяч зрителей только на трибунах комплекса. Реконструировался бой, который проходил в северо-восточных предместьях Берлина, когда в конце апреля 1945 года крупная группировка немецких войск совершила попытку прорыва советского окружения. Корреспонденты Sputnik Беларусь побывали на этом зрелищном мероприятии, и постарались не упустить ни одной секунды боя.

Кроме основной программы, для посетителей открыто много развлекательных зон, наполненных особой, торжественной атмосферой праздника. Каждый посетитель может найти себе занятия по душе вне зависимости от возраста. А самых активных ждут подарки и сувениры.