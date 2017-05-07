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Болельщики облили пивом хоккеиста Германии, который травмировал капитана сборной России
Болельщики сборной России во время матча на чемпионате мира облили пивом хоккеиста команды Германии Патрика Хагера, который травмировал капитана российской дружины Сергея Мозякина. Когда удаленный за нарушение до конца игры немец покидал площадку, с трибун фанаты вылили на игрока пиво, сообщает
Сергей Мозякин получил травму на 14-й минуте первого периода, когда был атакован нападающим сборной Германии Патриком Хагером.
Отправившийся в раздевалку Мозякин покинул лед лишь при помощи медперсонала.
Россияне поквитались с соперником за это нарушение, дважды поразив ворота немцев во время 5-минутной игры в большинстве.
На матч чемпионта мира в немецком Кельне против сборной Германии тренеры сборной России вышли с георгиевскими лентами на лацканах пиджаков. Примечательно, что главный тренер сборной России Олег Знарок имеет германский паспорт.
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Болельщики сборной России облили пивом хоккеиста команды Германии Патрика Хагера, который травмировал капитана российской дружины Сергея Мозякина.
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