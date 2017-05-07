|
Канадцы всухую разгромили в Париже белорусов
08.05.2017 19:17 — Разное | Ежедневник
reuters.com
Канадская сборная, пока идущая на ЧМ-2017 по хоккею без поражений, не испытала никаких проблем в ходе встречи с белорусской сборной. Парни Льюиса без шансов проиграли в полсилы катавшейся Канаде 0:6.
В первом периоде в составе родоначальников хоккея отличился Пойнт, пробивший Карнаухова – 0:1. Молодой голкипер заменил в воротах уроженца Канады Лаланда, который до этого пропустил в двух матчах девять шайб. Но судя по всему, натурализированный белорус получил передышку для матчей с менее грозными соперниками.
Во втором периоде заметно подуставших белорусов и Карнаухова дважды «обидел» Маккиннон – 0:3 . В заключительной двадцатиминутке соперники убивали время, а канадцы даже в таком режиме сумели еще трижды поразить ворота сборной Беларуси. Отличились Скиннер, Жиру и еще раз Пойнт– 0:6.
Таким образом, сборная Беларуси потерпела третье кряду поражение на ЧМ-2017. До этого матча она проиграла финнам (2:3) и чехам (1:6). Следующий соперник нашей сборной Швейцария, хотя не принадлежит к элите мирового хоккея, но очень неплохо выступает в последние годы. Со швейцарцами команда Льюиса встретится 10 апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадская сборная, пока идущая на ЧМ-2017 по хоккею без поражений, не испытала никаких проблем в ходе встречи с белорусской сборной. Парни Льюиса без шансов проиграли...
|
Архив (Разное)
Комментарии