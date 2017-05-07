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Канадцы всухую разгромили в Париже белорусов

08.05.2017 19:17 — Разное | Ежедневник  
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Канадцы всухую разгромили в Париже белорусов

reuters.com

Канадская сборная, пока идущая на ЧМ-2017 по хоккею без поражений, не испытала никаких проблем в ходе встречи с белорусской сборной. Парни Льюиса без шансов проиграли в полсилы катавшейся Канаде 0:6.

В первом периоде в составе родоначальников хоккея отличился Пойнт, пробивший Карнаухова – 0:1. Молодой голкипер заменил в воротах уроженца Канады Лаланда, который до этого пропустил в двух матчах девять шайб. Но судя по всему, натурализированный белорус  получил передышку для матчей с менее грозными соперниками.

Во втором периоде заметно подуставших белорусов и Карнаухова дважды «обидел» Маккиннон – 0:3 . В заключительной двадцатиминутке  соперники убивали время, а канадцы даже в таком режиме сумели еще трижды поразить ворота сборной Беларуси. Отличились Скиннер, Жиру и еще раз Пойнт– 0:6.

Таким образом, сборная Беларуси потерпела третье кряду поражение на ЧМ-2017. До этого матча она проиграла финнам (2:3) и чехам (1:6). Следующий соперник  нашей сборной Швейцария, хотя не принадлежит к элите мирового хоккея, но очень неплохо выступает в последние годы. Со швейцарцами команда Льюиса встретится 10 апреля.        

 
 
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Канадская сборная, пока идущая на ЧМ-2017 по хоккею без поражений, не испытала никаких проблем в ходе встречи с белорусской сборной. Парни Льюиса без шансов проиграли...

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