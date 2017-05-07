Россия победила Германию на чемпионате мира по хоккею в Кельне

Хоккеисты сборной России обыграли в немецком Кельне команду Германии в матче групповой стадии чемпионата мира.



Фото: iihfworlds2017.com

Германия — Россия — 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

Шайбы: 0:1 — Шипачев (Дадонов, Панарин, 1.04), 0:2 — Шипачев (Гусев, Панарин, 17.10, в большинстве), 0:3 — Плотников (Проворов, Антипин, 18.15, в большинстве), 0:4 — Гусев (Панарин, Белов, 31.10, в большинстве), 0:5 — Кучеров (35.16), 1:4 — Мацек (М.Мюллер, Зайденберг, 45.53), 2:5 — Гогулла (Эрхофф, Кахун, 48.34, в большинстве), 2:6 — Кучеров (Панарин, 51.40), 3:6 — Тиффельс (Кинк, Зайденберг, 59.10).

Броски: 29−35 (9−13, 11−15, 9−7).

Штраф: 29−12.

Вратари: Грайсс (82,86% отраженных бросков) — Василевский (89,66% отраженных бросков).

В первом периоде немцев подкосила 5-минутная игра в меньшинстве после удаления Патрика Хагера, который до конца игры отправился в раздевалку за нарушение против капитана россиян Сергея Мозякина.

Мозякин покинул лед с помощью медперсонала, а россияне забросили в большинстве две шайбы с интервалом в 65 секунд.



Фото: Reuters



Фото: iihfworlds2017.com

Удаленному же Патрику Хагеру досталось от российских болельщиков, которые с трибун облили пивом немца , покидавшего площадку.



Фото: iihfworlds2017.com

Во втором периоде россияне довели перевес до 5 шайб, а в третьем сбавили обороты, позволив команде Германии забить трижды и сократить отставание до 3 голов.

Россия одержала победы во всех трех поединках со старта чемпионата мира, немцы потерпели два поражения в трех матчах.

Сегодня в группе «А» в Кельне состоится матч США — Швеция (21.15). В группе «В» в Париже пройдет поединок Финляндия — Чехия (21.15).