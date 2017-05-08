Чехи обыграли финнов, уступая 0:3 после первого периода, Швеция проиграла США

Четвертый день чемпионата мира по хоккею завершился двумя рейтинговыми поединками: США — Швеция и Чехия — Финляндия.



Reuters

США — Швеция — 4:3

США и Швеция провели яркое начало игры. К 23-й минуте шведы трижды вели по ходу встречи, но каждый раз американцы сравнивали счет. На дубль Линдхольма и гол Хедмана и «звездно-полосатые» ответили дублем Гудро и голом Келлера. После этого наступило длительное затишье, которое завершилось голом Компера за восемь минут до сирены. В конце игры шведы схватили три двухминутных штрафа и не смогли отыграться.

Во вторник в группе, А пройдут две встречи: Италия — Латвия и Словакия — Дания.

Финляндия — Чехия — 3:4 ПБ



Reuters

В другом матче неудачно начавшие чемпионат финны сразу рванули в атаку и ошеломили чехов тремя быстрыми шайбами, авторами которых стали Валттери Филппула, Топи Яакола и Вилле Лаюнен.

Второй период прошел без голов, а в третьем чехи совершили невероятный камбэк. Сначала отличился Роман Горак, а затем Радко Гудас и Ян Коварж в течение 23 секунд дважды поразили ворота Йоонаса Корписало — 3:3.

Победитель матча определялся в серии пенальти. Финны не реализовали ни одной попытки, а у чехов отличился Роман Ханзл.

Девятого мая в группе В Швейцария сыграет с Францией, а Норвегия — со Словенией.