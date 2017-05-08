Билл Клинтон напишет триллер вместе с Джеймсом Паттерсоном

Бывший президент США Билл Клинтон напишет книгу в соавторстве с писателем Джеймсом Паттерсоном. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает Associated Press .



Фото: Джеймсом Паттерсон, ria.ru

По информации агентства, триллер под названием «Пропавший президент» увидит свет в июне 2018 года. Издатели уже сейчас характеризуют роман как «уникальную смесь из интриги, неопределенности и закулисной мировой драмы из самых высоких коридоров власти», сообщает Lenta.ru . По их заверению, читатель будет «подробно проинформирован о том, что известно только главе государства». При этом детали сюжета будущей книги они не сообщили.

Билл Клинтон — 42-й президент Соединенных Штатов, занимал пост главы государства с 1993 по 2001 год. В 2004-м политик издал мемуары под названием «Моя жизнь».

Джеймс Паттерсон — американский писатель, работающий в жанре триллера и детектива. Широкую известность ему принесла серия романов об инспекторе Алексе Кроссе. В 2016 году Паттерсон вошел в тройку самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes. По данным издания, доход писателя составил 95 миллионов долларов.