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Билл Клинтон напишет триллер вместе с Джеймсом Паттерсоном
Бывший президент США Билл Клинтон напишет книгу в соавторстве с писателем Джеймсом Паттерсоном. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает
По информации агентства, триллер под названием «Пропавший президент» увидит свет в июне 2018 года. Издатели уже сейчас характеризуют роман как «уникальную смесь из интриги, неопределенности и закулисной мировой драмы из самых высоких коридоров власти», сообщает
Билл Клинтон — 42-й президент Соединенных Штатов, занимал пост главы государства с 1993 по 2001 год. В 2004-м политик издал мемуары под названием «Моя жизнь».
Джеймс Паттерсон — американский писатель, работающий в жанре триллера и детектива. Широкую известность ему принесла серия романов об инспекторе Алексе Кроссе. В 2016 году Паттерсон вошел в тройку самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes. По данным издания, доход писателя составил 95 миллионов долларов.
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Бывший президент США Билл Клинтон напишет книгу в соавторстве с писателем Джеймсом Паттерсоном.
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