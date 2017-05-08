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Виталий Гурков выбыл из борьбы за медали на домашнем ЧМ по муай-тай в Минске

08.05.2017 23:20 — Разное | Tut.by  
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11-кратный чемпион мира Виталий Гурков выбыл из борьбы за медали на домашнем чемпионате мира по муай-тай, который проходит в минском Дворце спорта.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На предварительной стадии турнира Виталий Гурков проиграл по очкам бойцу из Португалии Диого Каладу.

Сам Виталий Гурков на своей странице в Instagram так прокомментировал поражение:

— Сёння я прайграў свой першы чэмпіянат свету. Самае смешнае і няёмкае, што гэта здарылася дома. Дзякуй усім за вялікую падтрымку! Непрыемнасць гэтую мы перажывем. Я жывы! Значыць, бой не скончаны!

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY



















Всего на чемпионате мира в Минске выступают более 700 спортсменов из 67 страны. Сегодня на турнире завершаются предварительные бои. Полуфинальные поединки пройдут 10−11 мая, финальные — 12 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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11-кратный чемпион мира Виталий Гурков выбыл из борьбы за медали на домашнем чемпионате мира по муай-тай, который проходит в минском Дворце спорта.

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