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Гандболистки "Гомеля" в третий раз подряд стали обладательницами Кубка Беларуси

08.05.2017 21:54 — Разное | Tut.by  
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Гандболистки «Гомеля» в третий раз подряд стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: ghc.by

В решающем поединке кубкового розыгрыша на площадке оршанского спорткомплекса «Олимпиец» гомельчанки победили в дополнительное время спортсменок «БНТУ-БелАЗа», представляющих Минскую область, со счетом 36:32.

Первый тайм финальной игры завершился вничью — 14:14, вторая половина встречи закончилась со счетом 29:29, а в овертайме успех был на стороне действующих чемпионок и обладательниц Кубка страны.

Лучшей в составе победительниц стала Оксана Артамонова, которая 13 раз поразила ворота соперниц. У проигравших больше других отличились Лилия Артюхович и Анастасия Мазго, забросившие по 7 мячей.

В двух предыдущих сезонах в финалах также встречались эти команды, и тогда гомельские гандболистки оба раза выигрывали почетный трофей.

Бронзовые награды нынешнего розыгрыша Кубка Беларуси завоевали гандболистки брестского клуба «Виктория-Берестье», победившие в матче за 3-е место бобруйскую «Березину» — 34:30.

По итогам «Финала четырех» были названы лучшие игроки команд Анна Редька («Гомель»), Анастасия Мазго («БНТУ-БелАЗ»), Елена Алексеюк («Виктория-Берестье»), Карина Синякова («Березина»).

Теперь квартет участников кубкового турнира проведет серии матчей за награды 25-го национального чемпионата. Гандболистки «Гомеля» и «БНТУ-БелАЗа» будут сражаться за чемпионский титул, брестчанки и бобруйчанки поспорят за бронзу. Серия за золото стартует 12 мая в Гомеле, первый поединок за 3-е место пройдет 13 мая в Белыничах. Обе медальные серии продлятся до трех побед одной из команд.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гандболистки "Гомеля" в третий раз подряд стали обладательницами Кубка Беларуси.

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