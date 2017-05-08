В Париже очень холодно, даже когда очень горячо

Во всей своей мощи и красе, что оказались, делегированы "кленовыми листьями" во французскую столицу. В то время как в белорусской заявке на матч отсутствовали ключевые исполнители из каждой линии: вратарь Лаланд, защитник Денисов и нападающий Андрей Костицын. Первый получил право на передышку (о многом говоривший момент) в пользу сменщика Карнаухова, а двое других нуждались в поправке пошатнувшегося, благодаря жесткой игре чехов здоровья. Селяви, как сказали бы французы: такова жизнь, точнее — такова спортивная жизнь.

Настроение гармонично погоде

Тренерский штаб белорусской команды не скрывал, что и ряд других игроков имеет болезненные ушибы, но еще актуальнее, видимо, были психологические раны. Два поражения от финнов и чехов не добавили позитива. Беларусь обосновалась на последнем месте в октете "В", ибо все остальные участники парижской пульки очками разжиться сумели. А тут появились травмированные лидеры, плюс матч с Канадой, априори, не суливший ничего хорошего.



© REUTERS Grigory Dukor Беларусь крупно проиграла Канаде на Чемпионате мира по хоккею

Представители "кленовых листьев" лидировали фактически во всех персональных номинациях, тогда как белорусы за два поединка разжились лишь тремя заброшенными шайбами. Какие тут топ-листы! Да и вообще, Канада — это Канада, как сказал бы герой Олега Ефремова — следователь Подберезовиков, в фильме "Берегись автомобиля".

Для белорусов в Париже все пока холодно и тревожно. В прямом и переносном смыслах. Погода во французской столице с первого дня чемпионата стоит кошмарная: дождь сыпет чаще, чем не сыпет, и, к сожалению, для кутающихся в шарфы граждан — пронзительно студено. Совсем не так, как к этому привыкли в мае здешние аборигены. Поэтому те из них, что знают о чемпионате мира, даже проявляют остроумие: дескать, это лед, залитый в "Берси", всему виной и причиной.

Впрочем, надо понимать, что в прошедшие дни французам было не до хоккея. И воскресным вечером прямо во внутреннем дворе Лувра (со стороны сада Тюильри) они песнями, плясками и "Марсельезой" отмечали отнюдь не сенсационную победу своей сборной над финнами (5:1), хотя их собрал как раз таки победитель. Но в другом "виде спорта" — политике.

Что же касается ауры тревожности, то французы и так большие любители пользоваться "мигалкой" и сиренами "аллилуйя". А уж в последние дни, учитывая факты протестных манифестаций и общественных беспорядков, они постоянно разрывали воздух Парижа. Полицейские машины и супер-байки, как начали носиться по центральным улицам столицы воскресным вечером, так и продолжили "взрывать мозг" и в понедельник, видимо, отзываясь на экстренные вызовы. Это автоматически напрягает, даже если не обращать внимания на автоматчиков, расположившихся на перекрестках, мостах и станциях метро.



© REUTERS Grigory Dukor Хоккей: Беларусь уступила Финляндии и другие результаты первого дня ЧМ

Но для белорусского сердца уже без того обеспокоенного турнирными перспективами команды Льюиса — как будем бороться за медали, или, хотя бы, сохраняться в элите?! — все эти мигалки с сиренами воспринимались вдвойне тягостнее. Не секрет, что мрачные прогнозы о незавидной судьбе белорусских джентльменов с клюшками в Париже начали стремительно набирать популярность после виктории французов над финнами. А тут еще знакомый немецкий журналист-дуайен, прекрасно знающий и любящий Дарью Домрачеву, совершенно в несвойственной его добродушию манере, съязвил за полчаса до стартового вбрасывания: "Ну, что, получите десяточку в матче дня?"

Десяточку — не десяточку, чай не Италия в Кельне против России, но свои шесть плюх мы-таки получили, и повозили нас изрядно. Поражение без шансов.

"Добрая" Канада

"Кленовые листья", конечно же, не выкладывались на полную катушку и ничего не форсировали. Четыре стартовые минуты команды вовсе сыграли без ворот, что привычно для белорусов, но для канадцев — нонсенс. Тем не менее, подопечные Джона Купера манерничали, греша лишними передачами.



© REUTERS Grigory Dukor Разгром: белорусы громко проиграли чехам в Париже в день тишины

Пока нападающий НХЛовской "Тампы" Пойнт не щелкнул в "девятку", и это была первая точка в нашем многоточечном настроении, которое этим же Пойнтом и увенчалось. Тем не менее, первый период стал пока самым успешным для белорусов в Париже: всего 0:1, тогда, как против финнов и чехов после 20 минут игры мы оба раза уступали 0:2.

Поэтому даже мелькнула шальная мысль о театральном ружье, висящем в незаряженном состоянии на стене, но все же порой стреляющем в упор. Тем более, что белорусы постарались активно начать второй период. Но глупое удаление Ковыршина — ударил оппонента набалдашником клюшки, проиграв вбрасывание, перевело игру в зону Карнаухова. Фактически, до конца матча.

Канада, хоть не лютовала, но процитировала знаменитые слова из песни группы "Воскресенье": "Я добрый, но добра не сделал никому". Если отталкиваться от этого творения Константина Никольского, то сборная Беларуси — "Я птица слабая, мне тяжело лететь".

Однако! Может мы "из тех, кто спрятался за дверью"?! В конце концов, следующие соперники — Швейцария, Франция, Словения и Норвегия, не так страшны своими именами. Можно выйти из тени!

А четыре победы — это, скорее всего, выход в плей-офф. Пока в это не верится, но кто знает? Тем более, что Льюис и верит, и знает. По крайней мере, думает, что знает и верит.

Дэйв Льюис: В раздевалке был тяжелый разговор

Главный тренер сборной Беларуси, пришедший на пресс-конференцию позже своего коллеги, не стал скрывать, что в раздевалке был тяжелый разговор. Но в его горячие детали мистер Дэйв не посвятил, хотя был достаточно откровенен.

— С верой, что все будет хорошо, не стало хуже, чем пять дней назад?

— Я уже сказал команде, что они теперь должны стать настоящими воинами. Когда дела складываются плохо, выявляется спортивный и человеческий характер парней, да и их хоккейный потенциал. Конечно, есть схожесть с прошлогодним турниром в Питере: те же три поражения на старте. Увы, но при всем желании дать иной ответ — не могу это сделать. Однако! Мы провели три тяжелейших баталии с оппонентами, у которых не очень просто выиграть. Оцените потенциал канадцев — скорость, габариты, обучение, мастеровитость, сбалансированность, и все поймете.

— Какие шансы у Андрея Костицына и Денисова сыграть со швейцарцами в среду?

— Андрей, вряд ли, Владимир — посмотрим.