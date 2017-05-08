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В Париже очень холодно, даже когда очень горячо
08.05.2017 22:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Во всей своей мощи и красе, что оказались, делегированы "кленовыми листьями" во французскую столицу. В то время как в белорусской заявке на матч отсутствовали ключевые исполнители из каждой линии: вратарь Лаланд, защитник Денисов и нападающий Андрей Костицын. Первый получил право на передышку (о многом говоривший момент) в пользу сменщика Карнаухова, а двое других нуждались в поправке пошатнувшегося, благодаря жесткой игре чехов здоровья. Селяви, как сказали бы французы: такова жизнь, точнее — такова спортивная жизнь.
Настроение гармонично погоде
Тренерский штаб белорусской команды не скрывал, что и ряд других игроков имеет болезненные ушибы, но еще актуальнее, видимо, были психологические раны. Два поражения от финнов и чехов не добавили позитива. Беларусь обосновалась на последнем месте в октете "В", ибо все остальные участники парижской пульки очками разжиться сумели. А тут появились травмированные лидеры, плюс матч с Канадой, априори, не суливший ничего хорошего.
© REUTERS Grigory Dukor
Представители "кленовых листьев" лидировали фактически во всех персональных номинациях, тогда как белорусы за два поединка разжились лишь тремя заброшенными шайбами. Какие тут топ-листы! Да и вообще, Канада — это Канада, как сказал бы герой Олега Ефремова — следователь Подберезовиков, в фильме "Берегись автомобиля".
Для белорусов в Париже все пока холодно и тревожно. В прямом и переносном смыслах. Погода во французской столице с первого дня чемпионата стоит кошмарная: дождь сыпет чаще, чем не сыпет, и, к сожалению, для кутающихся в шарфы граждан — пронзительно студено. Совсем не так, как к этому привыкли в мае здешние аборигены. Поэтому те из них, что знают о чемпионате мира, даже проявляют остроумие: дескать, это лед, залитый в "Берси", всему виной и причиной.
Впрочем, надо понимать, что в прошедшие дни французам было не до хоккея. И воскресным вечером прямо во внутреннем дворе Лувра (со стороны сада Тюильри) они песнями, плясками и "Марсельезой" отмечали отнюдь не сенсационную победу своей сборной над финнами (5:1), хотя их собрал как раз таки победитель. Но в другом "виде спорта" — политике.
Что же касается ауры тревожности, то французы и так большие любители пользоваться "мигалкой" и сиренами "аллилуйя". А уж в последние дни, учитывая факты протестных манифестаций и общественных беспорядков, они постоянно разрывали воздух Парижа. Полицейские машины и супер-байки, как начали носиться по центральным улицам столицы воскресным вечером, так и продолжили "взрывать мозг" и в понедельник, видимо, отзываясь на экстренные вызовы. Это автоматически напрягает, даже если не обращать внимания на автоматчиков, расположившихся на перекрестках, мостах и станциях метро.
© REUTERS Grigory Dukor
Но для белорусского сердца уже без того обеспокоенного турнирными перспективами команды Льюиса — как будем бороться за медали, или, хотя бы, сохраняться в элите?! — все эти мигалки с сиренами воспринимались вдвойне тягостнее. Не секрет, что мрачные прогнозы о незавидной судьбе белорусских джентльменов с клюшками в Париже начали стремительно набирать популярность после виктории французов над финнами. А тут еще знакомый немецкий журналист-дуайен, прекрасно знающий и любящий Дарью Домрачеву, совершенно в несвойственной его добродушию манере, съязвил за полчаса до стартового вбрасывания: "Ну, что, получите десяточку в матче дня?"
Десяточку — не десяточку, чай не Италия в Кельне против России, но свои шесть плюх мы-таки получили, и повозили нас изрядно. Поражение без шансов.
"Добрая" Канада
"Кленовые листья", конечно же, не выкладывались на полную катушку и ничего не форсировали. Четыре стартовые минуты команды вовсе сыграли без ворот, что привычно для белорусов, но для канадцев — нонсенс. Тем не менее, подопечные Джона Купера манерничали, греша лишними передачами.
© REUTERS Grigory Dukor
Пока нападающий НХЛовской "Тампы" Пойнт не щелкнул в "девятку", и это была первая точка в нашем многоточечном настроении, которое этим же Пойнтом и увенчалось. Тем не менее, первый период стал пока самым успешным для белорусов в Париже: всего 0:1, тогда, как против финнов и чехов после 20 минут игры мы оба раза уступали 0:2.
Поэтому даже мелькнула шальная мысль о театральном ружье, висящем в незаряженном состоянии на стене, но все же порой стреляющем в упор. Тем более, что белорусы постарались активно начать второй период. Но глупое удаление Ковыршина — ударил оппонента набалдашником клюшки, проиграв вбрасывание, перевело игру в зону Карнаухова. Фактически, до конца матча.
Канада, хоть не лютовала, но процитировала знаменитые слова из песни группы "Воскресенье": "Я добрый, но добра не сделал никому". Если отталкиваться от этого творения Константина Никольского, то сборная Беларуси — "Я птица слабая, мне тяжело лететь".
Однако! Может мы "из тех, кто спрятался за дверью"?! В конце концов, следующие соперники — Швейцария, Франция, Словения и Норвегия, не так страшны своими именами. Можно выйти из тени!
А четыре победы — это, скорее всего, выход в плей-офф. Пока в это не верится, но кто знает? Тем более, что Льюис и верит, и знает. По крайней мере, думает, что знает и верит.
Дэйв Льюис: В раздевалке был тяжелый разговор
Главный тренер сборной Беларуси, пришедший на пресс-конференцию позже своего коллеги, не стал скрывать, что в раздевалке был тяжелый разговор. Но в его горячие детали мистер Дэйв не посвятил, хотя был достаточно откровенен.
— С верой, что все будет хорошо, не стало хуже, чем пять дней назад?
— Я уже сказал команде, что они теперь должны стать настоящими воинами. Когда дела складываются плохо, выявляется спортивный и человеческий характер парней, да и их хоккейный потенциал. Конечно, есть схожесть с прошлогодним турниром в Питере: те же три поражения на старте. Увы, но при всем желании дать иной ответ — не могу это сделать. Однако! Мы провели три тяжелейших баталии с оппонентами, у которых не очень просто выиграть. Оцените потенциал канадцев — скорость, габариты, обучение, мастеровитость, сбалансированность, и все поймете.
— Какие шансы у Андрея Костицына и Денисова сыграть со швейцарцами в среду?
— Андрей, вряд ли, Владимир — посмотрим.
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