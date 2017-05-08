В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском 8 и 9 мая традиционно проходят торжественные мероприятия в честь годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

Для ветеранов и членов их семей, жителей и гостей Республики Беларусь, а также всех, кто чтит традиции славного героического прошлого, организаторы подготовили масштабную военно-историческую реконструкцию "Битва за Берлин". В ней приняли участие военно-исторический клуб "Солдаты Победы", общественное объединение "Память Афгана" и боевая техника времен Великой Отечественной войны.

Кроме основной программы, для посетителей открыли много развлекательных зон, наполненных особой, торжественной атмосферой праздника. Каждый посетитель может найти себе занятие по душе вне зависимости от возраста. А самых активных ждут подарки и сувениры. Мероприятия на "Линии Сталина" начинаются в 11.00 утра и продолжаются до 18.00.