ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Метла: пусть хоть 7-го начинают праздновать, главное, чтоб праздновали

08.05.2017 20:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" для посетителей, ветеранов и членов их семей, а также гостей Республики Беларусь и всех, кто чтит традиции славного героического прошлого, 8 и 9 мая специально воссоздан эпизод легендарной битвы за Берлин.

Мероприятие проходит при участии военно-исторического клуба "Солдаты Победы", общественного объединения "Память Афгана", и боевой техники времен Великой Отечественной Войны, при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь.

По окончании реконструкции боя директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам "Память Афгана" Александр Метла дал короткое эксклюзивное интервью корреспондентам Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам "Память Афгана" Александр Метла дал короткое эксклюзивное интервью корреспондентам Sputnik...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россия победила Германию на чемпионате мира по хоккею в Кельне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика