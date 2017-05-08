Метла: пусть хоть 7-го начинают праздновать, главное, чтоб праздновали

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" для посетителей, ветеранов и членов их семей, а также гостей Республики Беларусь и всех, кто чтит традиции славного героического прошлого, 8 и 9 мая специально воссоздан эпизод легендарной битвы за Берлин.

Мероприятие проходит при участии военно-исторического клуба "Солдаты Победы", общественного объединения "Память Афгана", и боевой техники времен Великой Отечественной Войны, при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь.

По окончании реконструкции боя директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам "Память Афгана" Александр Метла дал короткое эксклюзивное интервью корреспондентам Sputnik Беларусь.