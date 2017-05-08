Внуки героев войны. Тест-драйв ГАЗ-69 и Jeep Wrangler

В два раза больше объем двигателя, в три раза выше мощность. Кажется, преимущества Jeep Wrangler перед ГАЗ-69 очевидны. Но мы собрались не меряться лошадиными силами. Наша задача — узнать, какой из внедорожников в большей степени сохранил гены своих героических предков. Кто из них способен затронуть патриотические нотки души?





Да, мы и сами прекрасно знаем, что ГАЗ-69 и Jeep Wrangler — автомобили разных поколений. Заокеанский ковбой дебютировал в 1987 году, сменив собой тот самый легендарный Willys. А ГАЗ-69 покинул конвейер в 1972-м году, на смену ему пришел УАЗ-469. Но не будем углубляться в историю. Победителя в сегодняшнем тесте не будет.



Несмотря на годы, каждый из наших героев сохранил черты предков. Особенно это касается Jeep Wrangler. Его концепция с годами не поменялась — длинный капот, короткий кузов, квадратные формы. Таким был и Willys. «Газик» подрастерял черты военного ГАЗ-64, но при взгляде сбоку кое-какое сходство уловить можно.

Конструктивно наши бойцы мирных времен довольно схожи. Жесткие мосты на рессорах спереди и сзади, передняя ось подключается жестко, есть понижающий ряд в раздаточной коробке. Ключевое отличие кроется в расположении рессор. У Wrangler они находятся под мостами, а у ГАЗ-69 — над ними.

А вот еще один зигзаг судьбы — на Wrangler установлены российские шин Кама, а на ГАЗ-69 — Goodyear Wrangler.

Страшный сон эргономики





Чтобы забраться на место водителя в ГАЗ-69, нужно обладать ловкостью ниндзя, гуттаперчевостью змеи и ростом не более 170 см. С моими 186 сантиметрами я с трудом расположил свои конечности так, чтобы занять место за рулем. Плоский стульчик, именуемый креслом, нельзя никак отрегулировать, он прикручен к полу намертво. Захлопываю дверь и понимаю, что сквозь узкие «бойницы» я вообще ничего не вижу. Выход подсказала хорошая погода. Мы просто сняли рамки дверей. И воздуха в салоне больше, и видно лучше.





За рулем ГАЗ-69 я не сижу, я там существую. Скрюченный, свернутый в нелепой позе. Ноги упираются в рулевое колесо, стопы с трудом разбирают тесно прижавшиеся друг к другу педали. Но с четырьмя рычагами на центральном тоннеле у меня проблем не возникло. Тут все просто. Самый длинный — это переключение передач. Их тут всего три для движения вперед, причем первая включается движением рычага на себя. Правее — еще две «кочерги» — это подключение переднего моста и понижающего ряда. Возле передней панели примостился «ручник».

Тестовый «газик» слегка отличается от оригинального. Стульчики (креслами это не назовешь) обшиты кожзамом, пол и панели дверей отделаны ворсистым ковровым покрытием. Но это не делает салон автомобиля менее спартанским.





А что предложит Wrangler? Все же этот автомобиль — куда более современный. Процесс посадки на место водителя чуть проще за счет более широких дверей. За рулем я устроился неплохо, но есть свои странности с посадкой. Руль и педали смещены влево относительно кресла водителя, и потому приходится сидеть с изгибом в пояснице. Зато есть регулировка сиденья по длине, педали расставлены шире. Руль обшит кожей, как и кресла. Невиданная роскошь для утилитарного по сути внедорожника. Передняя панель уже похожа на автомобильную и даже может похвастаться вставками «под дерево».

Но справедливости ради замечу, что будь у нас на тесте автомобиль Willys CJ (он выпускался примерно в тот же период, что и ГАЗ-69), то ситуация с комфортом и эргономикой была бы примерно одинаковой. Wrangler все же куда более гражданский автомобиль. А вот если пойти дальше и взять УАЗ-469, то Jeep Wrangler окажется впереди, ибо «уазик» недалеко ушел от ГАЗ-69.

Самая выдающаяся во всех смыслах деталь Jeep Wrangler — это его капот. С места водителя он выглядит бесконечно длинным. Автомобилем не управляешь, а просто направляешь его «нос» в нужную сторону.





А вот по удобству задних пассажиров однозначно выигрывает ГАЗ-69. Он у нас в так называемой «командирской» версии, с трехместным задним диваном и двумя дополнительными дверями для доступа. В утилитарной версии всего две двери, а в багажном отсеке расположены две трехместные лавки вдоль бортов. В нашем ГАЗ-69 места сзади хватает для троих, пусть и не слишком рослых, седоков. И даже их головы не упираются в брезентовую крышу.





А вот забраться на узкую лавочку Jeep Wrangler тяжелее, да и ехать там — незавидная участь. Места мало, крыша низкая, сидишь прямо над задней осью. Можно сказать, что Wrangler — это двухместный автомобиль.

Едем! Едем? Заводимся!





Запуск двигателя ГАЗ-69 — это целый ритуал с призывами всех родственников по матери. Подсос, «ручной газ», подкачка на карбюраторе. Надо уметь пользоваться всем этим хозяйством в различных комбинациях. Человеку неподготовленному или незнакомому с устройством автомобиля делать за рулем ГАЗ-69 нечего. После хитрых манипуляций мотор «газика» зачихал, закашлял и через минуту вышел на ровные обороты. При объеме 2,1 литра моторчик выдает аж 55 «лошадок». Но ведь как-то ездят на этом, значит, и я проеду.





С Jeep Wrangler все просто. Сел, завел, поехал. Оснащенный впрыском топлива мотор не требует никаких дополнительных манипуляций. Повернул ключ — и наслаждайся урчанием рядной «шестерки» объемом 4 литра и мощностью 185 «лошадок».





Wrangler в заднеприводном режиме — штука очень живая. Чуть передавил на газ, и мощный мотор тут же срывает задние колеса в пробуксовку. В поворотах лучше не шалить, потому что при такой короткой колесной базе развернуть машину ничего не стоит. Едет рядная «шестерка» буквально на холостых оборотах. Достаточно лишь слегка «поглаживать» педаль газа. И звук, безусловно, приятный. Педали работают «по-граждански», без усилий, как и рулевое колесо. Передачи переключаются буквально легкими касаниями. Класс!

ГАЗ-69 требует выдержки и сноровки. Мотор тяговитый, но это никак не компенсирует недостатка мощности. Динамика… Это слово не знакомо водителю ГАЗ-69. Машина просто постепенно набирает скорость. На отметке «60 км/ч» заканчиваются возможности автомобиля и смелость водителя. Быстрее ехать никто не желает. ГАЗ-69 воет, ревет, трясется, разговаривать с пассажиром приходится едва ли не криком.

После какофонии советского внедорожника заокеанский Wrangler кажется образцом тишины и спокойствия. Даже «сотня» на нем не представляется какой-то запредельной скоростью. Да, он не слишком уверенно держит прямую, в поворотах на руле не хватает реактивного усилия. Но едет же! И неплохо едет!

Боги бездорожья?





Оба автомобиля в своем изначальном виде создавались только для одного — ездить там, где другим транспортным средствам дорога заказана. Отсюда и схожесть концепций. И ГАЗ-69, и Jeep Wrangler ведут свою родословную от военных внедорожников. Кстати, если взглянуть на их предков — Willys и Газ-64, то окажется, что выглядят они практически одинаково. Во многом это «заслуга» жестких требований военных к размерам, весу и проходимости автомобилей. За долгие послевоенные годы концепция не поменялась. Мосты, рессоры, жестко подключаемый полный привод.





Первым в песчаный карьер заезжает ГАЗ-69. И быстро выясняется, что песок — не его стихия. Колеса вязнут, а тяги мотора не хватает даже на понижающей передаче. Не самый крутой песчаный подъем приходится брать с хорошего хода. Да и вообще, «газик» рассчитан в большей степени на то, чтобы все препятствия брать ходом. Причем разгоняться надо очень заранее, дабы успеть набрать скорость. Рессоры и мосты выдерживают любые ударные нагрузки.

Одна проблема — это диагональное вывешивание. До него лучше не доводить, потому что при попытке проехать канаву по диагонали, два из четырех колес оказываются в воздухе, и машина беспомощно замирает. Впрочем, это в такой же степени справедливо и для Wrangler.





На разбитой грунтовке с мелкими ямами ГАЗ-69 вытрясает душу. Открываются на ходу двери, вываливаются старые пломбы из зубов. Принцип «больше хода — меньше ям» здесь работает в полную силу. Главное, чтобы сам автомобиль не развалился. Но свои 60 км/ч «газик» выдает. Отсутствие гидроусилителя, тяжелый ход рычага переключения передач и тугие педали превращают езду по бездорожью в настоящую кардиотренировку. Потею, но еду.





Jeep Wrangler после такой езды — глоток свободы. Все решает мотор. Мощности у него — за глаза. Подъехал к препятствию, прикинул траекторию, нажал на газ и выскочил, как пробка из шампанского. В принципе, можно даже не пользоваться понижающей передачей. Я даже не представляю, где она может понадобиться при таком-то мощном двигателе. На грунтовке трясет так же неимоверно, хотя двери на ходу не открываются. «Козлит» короткий кузов не меньше, чем на ГАЗ-69, а на стыках бетонных плит полигона Wrangler встряхивает водителя куда сильнее.

Такие разные эмоции





ГАЗ-69 с головой окунает водителя в суровые армейские будни. Это не тебе не «гражданка», сынок. Здесь все по-взрослому. Твое дело — рулить на передовой, довезти командира или бойцов и не жаловаться на лишения. Полное погружение в военную реальность.





Jeep Wrangler — пижон, который армейскую сущность сохранил лишь во внешности. В эксплуатации это практически нормальный гражданский автомобиль, на котором можно ездить хоть каждый день. Впрочем, это ничуть не умаляет его внедорожных качеств. За пределами асфальта Wrangler не уступит ГАЗ-69 ни пяди неезженой земли.

Видеоверсия тест-драйва от нашего партнера, канала Test-drive TV

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