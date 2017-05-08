Мой милый, если б не было войны: 10 проникновенных фильмов о любви во время войны

В день, когда мы вспоминаем о Великой Отечественной войне, хочется говорить не только о боли и смерти, но и о любви. О главном советском фильме о любви, которой выпало испытание войной, «Летят журавли» мы писали в прошлогодней подборке . В сегодняшнем списке LADY.TUT.BY решили собрать ещё 10 картин, в которых любовь оказывается если не сильнее, то хотя бы важнее войны. Потому как что, если не вера в лучшее и надежда на счастье, даёт силы сражаться и побеждать?

1. В шесть часов вечера после войны (Иван Пырьев, 1944)





Романтический мюзикл, выпущенный за год до окончания Великой Отечественной, рассказывает историю влюблённых, которые пообещали встретиться на московском Большом Каменном мосту в шесть часов вечера после войны. Изначально Иван Пырьев планировал трагический финал, но после, к радости зрителей, изменил своё решение. В итоге духоподъёмный «фильм-заклинание», наполненный предощущением победы, угадал даже со временем года — после зимних боев герои встречаются в столице под весенние салюты. Исполнительница роли Вари Марина Ладынина вспоминала, что после выхода фильма стала получать письма с фронта — один из солдат даже написал, что ему теперь не страшно умирать: он увидел конец войны.

Лента не просто стала пророческой: многие пары в письмах договаривались о встрече на том же месте в то же время. Поэтому в шесть часов вечера после войны на Большом Каменном мосту было не протолкнуться.

2. Жди меня (Борис Иванов, Александр Столпер, 1943)





Ещё одна вдохновляющая история любви, снятая в военное время, поставлена по сценарию Константина Симонова — автора тех самых знаменитых строк, которые, как утверждают фронтовики, давали многим солдатам силы выжить. Лиза Ермолова провожает мужа и его друзей на фронт из короткой увольнительной. Когда их самолет разбивается и они не возвращаются с задания, ей остается только ждать и верить, что он не погиб.

Судьбы актёров, сыгравших в картине, сложились трагически (исполнитель роли Николая Ермолова Борис Блинов умер от тифа через несколько дней после премьеры), но благодаря Валентине Серовой, которая исполнила роль Лизы, у каждой советской семьи появилась надежда, что их близкие вернутся домой, если их очень ждать.

3. На семи ветрах (Станислав Ростоцкий, 1962)





«На семи ветрах» не рассказывает истории любви, но до краёв наполнен любовью. Тихий шедевр Станислава Ростоцкого, будущего двукратного номинанта на премию «Оскар», — это история дома, который за время войны побывал редакцией газеты, госпиталем и даже передовой, и девушки, которая в этом доме ждала своего любимого.

Роль Светланы в одночасье сделала знаменитой Ларису Лужину, а вместе с ней, тогда ещё молодой и неизвестной, в фильме сыграли звёзды советского кино Вячеслав Тихонов, Клара Лучко, Леонид Быков. И хотя в фильмографии Ростоцкого есть картины «Доживём до понедельника» и «Белый Бим Чёрное ухо» и одна из любимых военных драм нескольких поколений «…А зори здесь тихие», многие критики считают именно эту историю сдержанного героизма лучшим фильмом режиссёра.

4. Альпийская баллада (Борис Степанов, 1965)





«Альпийская баллада» — самая лирическая повесть Василя Быкова, и фильм Бориса Степанова (кстати, снятый на студии «Беларусьфильм») стал гимном любви, которая порой возникает в самых неподходящих для этого обстоятельствах. Сбежавший из концлагеря Иван встречает в Альпах другую беглянку — итальянку Джулию. Вместе они пытаются скрыться от преследователей, и очерствевший за годы войны герой оттаивает перед лицом окружающей красоты и вспыхнувшего чистого чувства.

Фильм по этому произведению Быкова мечтал снять двукратный номинант на «Оскар» Джузеппе де Сантис, но права на экранизацию итальянцу не продали, поручив съёмку Борису Степанову. Актриса, которая должна была играть Джулию в итальянской версии картины, даже приезжала на съёмочную площадку посмотреть на Любовь Румянцеву, которой досталась желанная роль. Надо сказать, с выбором героини Степанов не ошибся: Румянцева на ура справилась и с итальянским акцентом, и с темпераментом Джулии, в одночасье получив всесоюзное признание.

5. Двадцать дней без войны (Алексей Герман, 1976)





Ещё один фильм по сценарию писателя-фронтовика Константина Симонова, с которым режиссёр Алексей Герман выступил «против фальшака войны на экранах». Главные роли в картине сыграли советские знаменитости Юрий Никулин и Людмила Гурченко, причём худсовет «Ленфильма» несколько раз пытался заменить Никулина — вступался за него сам Симонов, который увидел в актёре того героя, которого себе представлял.

Военный корреспондент майор Лопатин приезжает в отпуск в Ташкент и скитается по городу, занимаясь мелкими делами: отвозит вещи погибшего товарища его жене, подписывает бумаги о разводе, выступает на митинге перед работниками завода, консультирует режиссёра, который снимает наивный фильм о войне (тот его замечаний, конечно, не понимает). В этом неуютном месте он встречает Нину — костюмершу одного из эвакуированных театров. Они проводят вместе совсем немного времени, а после Лопатина вновь вызывают на фронт.

Режиссёр отгораживает героев от мира и даже от зрителя — мы не слышим, о чём они говорят, едва различаем в темноте их силуэты, а в какой-то момент и вовсе оказываемся перед закрытой дверью. Может быть, благодаря этой недосказанности их короткая любовь, нежная и отчаянная, становится, как у Куприна, «величайшей тайной в мире».

6. Кукушка (Александр Рогожкин, 2002)





Строго говоря, «Кукушка» не мелодрама, а антивоенная драма о попытке примирения. Накануне окончания Второй мировой финн Вейко и русский Иван попадают в дом к саамке Анни. Помогая (и даже чаще — мешая) друг другу, не понимая ни слова из того, что говорят другие двое, герои возвращаются к реальности, в которой нет и не должно быть войны.

Режиссёр картины Александр Рогожкин — автор знаменитых «Особенностей…» (охоты и рыбалки), и на главные роли он взял сыгравших в них Виктора Бычкова и Вилле Хаапасало, которые, как оказалось, хороши не только в комедиях. Не лишённый иронии фильм оказывается драматичным и временами даже мистическим, а герои заново учатся любви — не столько плотской, сколько братской.

7. Франц + Полина (Михаил Сегал, 2006)





Дебютный фильм Михаила Сегала — автора полюбившихся зрителям ироничных «Рассказов» — пронзительная драма о запретной любви белорусской девушки и молодого офицера СС, снятая по повести Алеся Адамовича. Героям не мешает даже то, что они говорят на разных языках — на наших глазах они взрослеют, учатся терпимости и жертвенности и принимают ответственность друг за друга и за свои поступки. Роль белоруски, полюбившей «фрица», стала первой серьёзной работой в большом кино для Светланы Ивановой и принесла ей награды нескольких международных кинофестивалей. Кстати, свою дочь актриса назвала Полиной.

Фильм начинается с идиллической сцены: несколько молодых людей купаются в реке вместе с местными мальчишками. Лишь спустя несколько минут мы понимаем, что перед нами немецкие солдаты. Вопрос, который возникает в этот момент и остаётся висеть в воздухе даже после финальных титров: а так ли сильно мы отличаемся друг от друга?

8. Пейзаж после битвы (Анджей Вайда, 1973)





Фильм классика европейского кино Анджея Вайды — это история о возвращении к жизни, в которой любовь становится катализатором очищения от налёта лагерного быта. В освобождённом американскими войсками концлагере молодой поэт Тадеуш (Даниэль Ольбрыхский) встречает еврейку Нину. Её жажда жизни и трагический финал их короткой любви пробуждают в герое утраченную способность чувствовать.

«Пейзаж после битвы» подарил нам один из самых впечатляющих музыкальных моментов: фильм начинается под звуки выстрелов, которые сменяет тишина, а после раздаётся «Осень» Вивальди. Под эту радостную музыку бывшие заключённые уничтожают символы их угнетения — сжигают лагерные робы, разрубают колючую проволоку и расправляются с капо. Пьянящая свобода, с которой узникам ещё предстоит научиться справляться.

9. Время любить и время умирать (Дуглас Сирк, 1958)





Эту масштабную экранизацию романа Ремарка «Время жить и время умирать» снял легендарный мастер мелодрамы Дуглас Сирк. Уехав в 37-м из Германии, он сменил имя с Ганса на Дугласа и сделал карьеру в Голливуде — как и Ланг, Любич, Офюльс и многие другие до и после него. Фильм рассказывает историю немецкого солдата, который в самом конце войны получает увольнительную и возвращается в родной город. Там он влюбляется в дочку местного доктора, женится и проживает несколько недель счастья пополам с горечью.

Фильм много и открыто говорит об ответственности, которую несёт каждый человек: и тот, кто приказывает; и тот, кто убивает по приказу; и тот, кто только стоит рядом, пока убивает кто-то другой. Главный герой, который в начале фильма советует молодому солдату «не думать» о бессмысленных убийствах, которые они вынуждены совершать, под конец ставит под сомнение саму возможность слепо выполнять распоряжения командования.

А еще «Время любить и время умирать» — единственная возможность увидеть в кино самого Ремарка: он снялся в эпизодической роли профессора, который помогает евреям. Символично, что именно он говорит с экрана, что Германия должна проиграть эту войну для того, чтобы очистить свою душу.

Бонус: «Подсолнухи» (Витторио де Сика, 1970)





«Подсолнухи» — история темпераментных влюблённых, которых разлучила война: Антонио отправили на восточный фронт, а Джованна осталась ждать его в Италии. Когда он не вернулся, женщина решила разыскать его сама и отправилась в СССР, но оказалось, что у её мужа там другая семья. Главные роли исполнили Марчелло Мастроянни, Софи Лорен и Людмила Савельева, а постановщиком выступил Витторио де Сика — автор легендарных «Похитителей велосипедов».

Фильм заслуживает особого упоминания хотя бы потому, что это результат сотрудничества итальянских и советских кинематографистов, выход которого сопровождался межгосударственным скандалом (СССР предпочитал скрывать от Европы правду о том, сколько военнопленных, в том числе — из Италии, погибло в лагерях, а де Сика посягнул на то, чтобы пусть и вскользь, но затронуть эту тему). Впрочем, это обстоятельство не помешало картине стать хитом советского проката (в СССР фильм посмотрело более 40 млн зрителей), ведь в сердце фильма не политические разборки, а история о том, как война ломает судьбы — даже тогда, когда она уже закончилась.