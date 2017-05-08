Недавно мы рассказывали о смелом поступке молодой мамы по имени Мия Редуорт. Она завела инстаграм специально, чтобы поддерживать мамочек, которые не могут прийти в форму после родов. И показала, как на самом деле выглядит тело женщины после рождения ребенка.





После этой публикации, а точнее, в ответ на нее, нам пришло несколько писем от читательниц, которым удалось быстро распрощаться с лишними кило и растяжками после родов. Вот эти мотивирующие девушки!

Ульяна





«Все реально! Сверху справа — я за день до родов, снизу — через неделю. А на самой крупной фотографии — через две недели после рождения ребенка. Ушло 10 кг! Осталось сбросить ещё 2. Родила я в марте 2017. Мой инстагрм — @ulikcoach»

Татьяна





«Прочитала статью о том, как выглядят мамочки после родов… Признаться, я слегка удивлена, потому что для меня все, что не гормональный сбой — лень. Так вышло, что у меня первый ребенок был рожден методом кесарева сечения, и после этого мой шрам никоим образом не обезобразил тело: он был маленьким и зажил достаточно быстро.

Много слышала историй о том, как сделать так, чтобы живот после родов сошел, но один из них опробовала на себе — я сразу надела тугой послеоперационный бандаж, который выполнял две функции — с ним было легче вставать с кровати к ребенку после операции, и он утянул мой живот. Настолько, что даже с Меган Фокс меня не сравнишь! У меня остались кубики пресса, и из роддома я выписывалась на 8-е сутки, будучи стройной, аки кипарис. У меня не было ни одной растяжки ни на груди, ни на животе, ни на пятой точке.

Только вот сейчас я жду второго ребенка, и сейчас живот гораздо больше, и набрано уже больше кг, а растить еще полтора месяца. И если первого я не кормила в силу объективных обстоятельств, то второго очень хочу кормить, а это, наверняка, бОльший набор веса, чем при беременности…

Но тем не менее, уже сейчас я подыскиваю для себя комплекс упражнений, которые помогут если не скинуть, то привести в тонус свое тело.

Так что все в наших руках, и лишний вес — это не диагноз, материнство — не панацея, слоган «тыжемать» придуман для отмазок, в том числе таких, как я, людей…"

Елена





«Беременность у меня была переношенная, рожала сама, а фото сделано за пару недель до родов и через 5 дней после. За время беременности я набрала 10 кг и выписывалась из роддома с весом, равным дородовому. Наверное, сказалось переживание и чувство эйфории: очень мало кушала 4 дня в роддоме, и после выписки вес еще продолжал падать месяца 4. Сейчас мне 29 лет, и я вешу 54 кг».

А вот и звезды, которые не отстают от белорусок, хотя, надо признать, возможностей для этого «неотставания» у них гораздо больше!

Анна Седокова похудела за 1 месяц после родов





Секрет успеха: качалка и бассейн.

Мила Кунис похудела за 2,5 месяца





Секрет успеха: постоянные пешие прогулки с новорожденной дочкой.

Миранда Керр похудела за 2 месяца





Секрет успеха: регулярная йога и ограничение в быстрых углеводах (на человеческом языке: никаких булок!).

Виктория Бекхэм похудела за 3 месяца





Секрет успеха: диета «пять горстей» (такой рацион предполагает питание 5 раз в день маленькими, с ладошку, порциями) и бег 6 раз в неделю.

Бейонсе похудела за 4 месяца





Секрет успеха: тренировки 5 раз в неделю, включающие в себя отжимания, прыжки через скамью, кардиоупражнения.

Мила Йовович похудела за 5 месяцев





Секрет успеха: Мила набрала за беременность 32 кг, поэтому пришлось непросто. Она питалась по системе «5 факторов»: 3 маленьких основных приема пищи каждый день и две закуски. Йовович также тренировалась по 5 раз в день с помощью круговых тренировок.

Пинк похудела за полгода





Секрет успеха: спустя некоторое время после родов Пинк занялась акробатикой, ради гастрольного тура The Truth About Love Tour. Сработало — и ещё как!