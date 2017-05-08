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Ночь Победы: зрелищный флешмоб на проходной МТЗ

09.05.2017 09:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Минский тракторный завод креативно подошел к чествованию ветеранов Великой Отечественной войны: у центральной проходной МТЗ трактора и автомобили выстроились в гигантские надписи "ПОБЕДА" и "С ПРАЗДНИКОМ".

Построение на площади заняло около часа. Ровно в полночь водители включили ближний свет фар и аварийные огни, а участники-пешеходы направили вверх фонарики. В зрелищном флешмобе были задействованы 160 автомобилей и тракторов, а также 200 заводчан.

Это не единственный подарок МТЗ ветеранам, минчанам и гостям столицы: накануне сразу семь духовый оркестров из разных регионов страны сыграли мелодии военных лет на площади перед предприятием.

Смотрите на видео, как поздравляли 70 работавших на МТЗ ветеранов Великой Отечественной, которые пережили войну>>  

 

 
 
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Смотрите на видео Sputnik, как Минский тракторный завод поздравил ветеранов Великой Отечественной войны.

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