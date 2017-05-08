|
"Белтелеком" предоставит бесплатные звонки ветеранам Великой Отечественной войны 9 мая
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" предоставляет 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные междугородные телефонные разговоры по Беларуси. Такая информация размещена на сайте оператора, сообщает БЕЛТА.Бесплатные междугородные телефонные разговоры будут предоставлены с 00.00 до 24.00. Осуществить звонок можно автоматическим способом или с помощью телефониста с квартирных телефонов, абонентами которых являются Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в составе спецформирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах, лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств, лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, достигшие 60 лет (мужчины), 55 лет (женщины).Чтобы осуществить бесплатный звонок, нужно набрать номер вызываемого абонента самостоятельно или сделать заказ бесплатного междугородного телефонного разговора с помощью телефониста. Заказ бесплатных междугородных телефонных разговоров в указанный период осуществляется по телефонам: для абонентов Бреста и Брестской области - 8-18, Витебска и Витебской области - 8-18, Гомеля и Гомельской области - 8-13, Гродно и Гродненской области - 8-13, Минска и Минской области - 8-13, 8-18, Могилева и Могилевской области - 8-18.Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых подвижных сетей, на доступ в интернет и пользование платными справочно-информационными службами, организованными по междугородному принципу.Справки по предоставлению бесплатных междугородных телефонных разговоров можно получить по телефону единой справочно-информационной службы 153.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых подвижных сетей, на доступ в интернет и пользование платными справочно-информационными...
|
Архив (Разное)
Комментарии