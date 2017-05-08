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Беларусь отмечает День Победы

09.05.2017 09:44 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь отмечает День Победы

В Беларуси сегодня отмечают один из самых важных праздников в истории страны - День Победы.

Для жителей республики это не только праздничный день, но еще и день памяти, глубокого уважения и благодарности советским воинам, труженикам тыла, партизанам и подпольщикам - всем, кто приближал Победу, напоминает БЕЛТА.

72 года назад, 9 мая 1945-го, была одержана победа советского народа в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей. Советский народ сыграл решающую роль в борьбе против фашизма и вынес на своих плечах основную тяжесть войны, определив будущее всей мировой цивилизации.

За время войны врагом на территории Беларуси было уничтожено 209 городов и городских поселков, 9,2 тыс. деревень. Фашисты разрушили более 100 тыс. предприятий, уничтожили тысячи образовательных и медицинских учреждений.

Гитлеровцы провели в Беларуси свыше 140 карательных операций. Трагическим символом массового уничтожения мирного населения стала деревня Хатынь, в которой были убиты 149 жителей и сожжены 28 дворов.

На территории Беларуси существовало около 250 лагерей советских военнопленных и 350 мест принудительного содержания населения. В их числе четвертый по величине в Европе лагерь смерти - Тростенец, где были уничтожены 206,5 тыс. человек. В боевых действиях в годы войны участвовали 34,4 млн советских военнослужащих, в том числе свыше 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси.

Против немецких захватчиков на оккупированной территории Беларуси сражались свыше 374 тыс. партизан, более 70 тыс. участников насчитывало антифашистское подполье. В годы войны погиб каждый третий житель республики. В летописи Беларуси не было битвы более жестокой, чем Великая Отечественная война, не было подвига значительнее, чем подвиг советского солдата, защитившего Родину от врага, спасшего человечество от нацизма.

Память о страшной войне и Великой Победе не может угаснуть: она навечно вписана в историю Отечества и каждой белорусской семьи. Пережитая трагедия и достигнутая Победа - вечный источник боли и горечи, гордости и славы белорусского народа. Все дальше и дальше отдаляет нас время от событий Великой Отечественной войны, но подвиги погибших в боях, печаль о миллионах невинных жертв и трагедия оккупации остаются в сознании людей старшего поколения, хранятся в памяти их детей, внуков и правнуков.

 
 
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В Беларуси сегодня отмечают один из самых важных праздников в истории страны - День Победы.

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