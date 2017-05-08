Легендарные танки и новинки военной техники: Парад Победы в Москве

Традиционный военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит на Красной площади в Москве.

Осадки и ветер не помешали тысячам москвичей прийти на главную площадь страны, чтобы отдать дань памяти павшим во время Великой Отечественной войны.

В Параде Победы задействованы около 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники, 72 самолета и вертолета.

Увидят москвичи и гости столицы и легендарное Знамя Победы, который под звуки марша "Война Священная" вынесут знаменные группы батальона почетного караула Преображенского полка, а также современную арктическую технику — зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА".

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