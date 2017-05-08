Сводка Совинформбюро: 9 мая – победное шествие советских войск

Спустя 2 дня после начала Великой отечественной войны — 24 июня 1941 года в СССР было образовано Советское информационное бюро — ведомство, которое составляло сводки для средств массовой информации о положении на фронтах, работе тыла, партизанском движении в военные годы.

Долгое время сообщения Совинформбюро ассоциировалось с голосом диктора Юрия Левитана — он ежедневно зачитывал по радио сводки, начинавшиеся с фразы "От Советского информбюро".

9 мая 1945 года в 2 часа ночи по московскому времени диктор Юрий Левитан от имени командования сообщил о капитуляции фашистской Германии. Четыре долгих года войны официально закончились, но на фронтах еще продолжались бои, фашистские гарнизоны сдавались в плен.

На радио Sputnik Беларусь слушайте озвученную Юрием Левитаном сводку о положении дел на фронте от 9 мая 1945 года.

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Между Тукумсом и Либавой Курляндская группа немецких войск в составе 16 и 18 немецких армий под командованием генерала от инфантерии Гильперта с 23 часов 8 мая сего года прекратила сопротивление и начала передавать личный состав и боевую технику войскам Ленинградского фронта. Войска фронта заняли города Либава (Лепая), Павилоста, Айзпуте, Скрунда, Салдус, Сабиле, Кандава, Тукумс. К вечеру 9 мая войскам фронта сдалось в плен более 45 000 немецких солдат и офицеров. Прием пленных продолжается.

В районе устья реки Вислы восточнее Данцига и на косе Путцигер-Нерунг северо-восточнее Гдыни группы немецких войск, прижатые к побережью моря, прекратили сопротивление и с утра 9 мая начали сдачу личного состава и боевой техники войскам 3-го и 2-го Белорусских фронтов. К вечеру 9 мая войскам 3-го Белорусского фронта сдалось в плен 11 000, а войскам 2-го Белорусского фронта 10 000 немецких солдат и офицеров. Прием пленных продолжается.

Группа немецких войск в Чехословакии, уклоняясь от капитуляции советским войскам, поспешно отходит на запад и юго-запад.

Войска 1-го Украинского фронта, в результате стремительного ночного маневра танковых соединений и пехоты, сломили сопротивление Противника и 9 мая в 4 часа утра освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам Чехословакии город Прагу, а также заняли на территории Чехословакии города Хомутов, Кадань, Билина, Лоуны. Юго-восточнее Дрездена войска фронта, продвигаясь вперед, заняли города Пирна, Зебнитц, Нойгерсдорф, Циттау, Фридлант, Лаубан, Грайффенберг, Гиршберг, Вармбрунн. Одновременно юго-западнее и южнее Бреславля войска фронта заняли города Ландесхут, Готтесберг, Валь-Денбург, Швейдниц, Рейхенбах, Лангенбилау, Франкенштайн, Патшкау, Варта, Глатц, Ландек.

Войска 4-го Украинского фронта заняли на территории Чехословакии города Шилперк, Мюглиц, Моравска Трюбау, Литовель, Простеев.

Войска 2-го Украинского фронта, стремительно продвигаясь вперед, заняли на территории Чехословакии города Великие Межиричи, Йиглава, Брод, Бенешов, Тржебич.

Войска 3-го Украинского фронта заняли на территории Австрии города Лоосдорф, Визельбург, Амштеттен, Мюрццусшлаг, Брук, Грац и соединились с американскими войсками в районе Амштеттен.