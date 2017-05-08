Акция впервые прошла в России и со временем охватила многие страны мира — в рамках мероприятия люди с портретами родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной, проходят по центральным улицам городов.

В Минске "Бессмертный полк" проходит впервые, горожане пройдут от Белгосфилармонии до Площади Победы, где присоединятся к общереспубликанской акции "Беларусь помнит".

Акция в прошлом году прошла в Бресте, в этом году в городе над Бугом планировали установить палаточный лагерь "Бессмертного полка", однако этому помешала погода .

К акции "Бессмертный полк" в этом году подключились и другие белорусские города.