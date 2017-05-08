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LIVE: прямая трансляция акции "Бессмертный полк" в Минске
09.05.2017 10:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Акция впервые прошла в России и со временем охватила многие страны мира — в рамках мероприятия люди с портретами родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной, проходят по центральным улицам городов.
© Фото: пресс-служба МТЗ
В Минске "Бессмертный полк" проходит впервые, горожане пройдут от Белгосфилармонии до Площади Победы, где присоединятся к общереспубликанской акции "Беларусь помнит".
Акция в прошлом году прошла в Бресте, в этом году в городе над Бугом планировали установить палаточный лагерь "Бессмертного полка", однако
К акции "Бессмертный полк" в этом году подключились и другие белорусские города.
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Акция "Бессмертный полк" в честь Дня Победы проходит в белорусской столице. Смотрите прямую трансляцию мероприятия.
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