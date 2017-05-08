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Лещенко: память о войне и подвиг ветеранов ― фундамент нашей жизни
09.05.2017 10:50 — Разное | Sputnik Беларусь
В день 72-й годовшины Победы в Великой отечественной войне исполнитель песни "День победы", народный артист России Лев Лещенко в эфире радио Sputnik Беларусь адресовал личные поздравления всем ветеранам с великим праздником.
"Дорогие ветераны, спасибовам огромное за ваш военный подвиг, вы подарили нам мир,свободу и багополучную жизнь. И сегодня в эти празничные дни мы, конечно, вспоминаем тех, то не дожил до этого праздничного дня. И желаем счастья, здровья, процветания и благопополучия живущим сегодня ветеранам", — сказал Лещенко.
© Sputnik / Александр Шурмелев
Народный артист России отметил, что годовщина победы в войне — это большой праздник для всех поколений, но особенно дорогой тем, кто помнит войну и лично пережил эту военную летопись.
"Я как ребенок военных лет, особенно чту и поклоняюсь вашему солдатскому подвигу. Живите долго, вы фундамент нашей жизни, и пока вы с нами, все будет прерасно", — отметил артист.
Отдельные поздравления и пожелания Лев Лещенко адресовал и гражданам Беларуси, военная история которой выдалась особенно трагичной.
"Я хочу сказать ребятам молодым, белорусам, самой, наверное, многострадальной земле, политой кровью и потом их предков. Не надо забывать о подвиге ваших отцов, дедов, они подарили нам эту счастливую жизнь, будьте достойны их и свято чтите их память", — сказал артист.
Поздравление народного артиста России Льва Лещенко с Днем Победы слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Одним из символов и непременным атрибутом празднования 9 мая уже долгие годы является песня "День победы" в исполнении народного артиста России Льва Лещенко.
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