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"Моя кухня - 2": ремонт с "ИКЕА" для лентяев и кота
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О своей кухне рассказывает Елена из Могилева:
— Став обладателями 2-комнатной квартиры, мы с мужем поняли, что ремонт во всей квартире связан с большими финансовыми затратами. Поэтому основным требованием в создании облика новой кухни стали экономичность и вместе с тем функциональность. Кухня небольшая: 2,95 на 2,85 метра с выходом на лоджию.
В квартире нас живет только двое. Поэтому кухню решено было обустроить, учитывая пожелания и предпочтения обоих. Мы не большие фанаты готовки, однако любим общаться за чашечкой кофе и вместе просматривать интересные фильмы.
Кухня была спроектирована в форме «полуострова», чтобы я могла готовить, одновременно подавать пищу и общаться с мужем, который привык, чтобы все находилось на расстоянии вытянутой руки.
Изначально проект задумывался немного другим. Но в процессе исполнения решили сделать симметричные навесные шкафы с двух сторон холодильника, а в образовавшуюся нишу поместили полку с корзинами для мелочей из Ikea.
Обеденный стол отделяет рабочую зону от столовой. Он оборудован полками-ящиками для всяких «нужных мелочей» мужа, а также поставлен на ролики — для удобства. В случае прихода детей и внучки его можно переместить или выдвинуть на середину кухни.
Я могу перемещаться от плиты к рабочему шкафу с отделениями для посуды, далее — к мойке с сушкой, затем — к встроенному холодильнику и наконец — к обеденному столу, не меняя своего местоположения.
Над рабочей зоной разместились удобные рейлинги с кухонной утварью.
Также под мойкой имеется выдвижная полка для бытовой химии.
На противоположной стене разместился телевизор.
Такое расположение кухни позволило беспрепятственно выходить на балкон, а также не мешать приему пищи главному хозяину квартиры — старому коту Степану.
Табурет-стремянка из Ikea позволяет дотянуться до встроенной ниши над холодильником, а также вытирать пыль и ухаживать за мебелью.
Над столом расположились светильники, тоже из Ikea, в качестве дополнительного освещения к встроенным светильникам.
Светлые тона сделали кухню просторнее и зрительно увеличили пространство.
Не все еще сделано. Хотелось бы дополнительно обыграть нишу под навесными шкафами в обеденной зоне и наполнить ее приятными мелочами. Но скоро все получится!
Итоговая смета:
Всего — 5055 BYN (2684)
Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»:— Первое, что можно отметить, — хозяева учли небольшой размер кухни и постарались визуально ее увеличить. Об этом говорят приятные светлые тона в декоре, обилие светильников и встроенной подсветки, замена плиты на варочную панель, встроенный холодильник. Последний, кстати, выглядит, как шкаф-пенал и делает помещение визуально выше.
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На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурс "Моя кухня" - мы уже начали публиковать рассказы читателей о том, как они обустраивали свои кухни. *Партнерский материал
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