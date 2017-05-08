На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурс « Моя кухня » — мы уже начали публиковать рассказы читателей о том, как они обустраивали свои кухни. И у нас появилась отличная новость для тех, кто не успел прислать свою заявку: мы продлеваем прием писем до 15 мая! Затем на голосовании пользователи TUT.BY выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

О своей кухне рассказывает Елена из Могилева:

— Став обладателями 2-комнатной квартиры, мы с мужем поняли, что ремонт во всей квартире связан с большими финансовыми затратами. Поэтому основным требованием в создании облика новой кухни стали экономичность и вместе с тем функциональность. Кухня небольшая: 2,95 на 2,85 метра с выходом на лоджию.





В квартире нас живет только двое. Поэтому кухню решено было обустроить, учитывая пожелания и предпочтения обоих. Мы не большие фанаты готовки, однако любим общаться за чашечкой кофе и вместе просматривать интересные фильмы.





Кухня была спроектирована в форме «полуострова», чтобы я могла готовить, одновременно подавать пищу и общаться с мужем, который привык, чтобы все находилось на расстоянии вытянутой руки.





Изначально проект задумывался немного другим. Но в процессе исполнения решили сделать симметричные навесные шкафы с двух сторон холодильника, а в образовавшуюся нишу поместили полку с корзинами для мелочей из Ikea.





Обеденный стол отделяет рабочую зону от столовой. Он оборудован полками-ящиками для всяких «нужных мелочей» мужа, а также поставлен на ролики — для удобства. В случае прихода детей и внучки его можно переместить или выдвинуть на середину кухни.









Я могу перемещаться от плиты к рабочему шкафу с отделениями для посуды, далее — к мойке с сушкой, затем — к встроенному холодильнику и наконец — к обеденному столу, не меняя своего местоположения.





Над рабочей зоной разместились удобные рейлинги с кухонной утварью.





Также под мойкой имеется выдвижная полка для бытовой химии.





На противоположной стене разместился телевизор.





Такое расположение кухни позволило беспрепятственно выходить на балкон, а также не мешать приему пищи главному хозяину квартиры — старому коту Степану.





Табурет-стремянка из Ikea позволяет дотянуться до встроенной ниши над холодильником, а также вытирать пыль и ухаживать за мебелью.





Над столом расположились светильники, тоже из Ikea, в качестве дополнительного освещения к встроенным светильникам.









Светлые тона сделали кухню просторнее и зрительно увеличили пространство.

Не все еще сделано. Хотелось бы дополнительно обыграть нишу под навесными шкафами в обеденной зоне и наполнить ее приятными мелочами. Но скоро все получится!

Итоговая смета:

Плитка Caravista Blanco на стенах — 659 BYN (350 долларов)

Варочная панель, духовка, вытяжка — 979 BYN (520)

Встроенный холодильник Atlant — 509 BYN (270)

Кухонный гарнитур с установкой и фурнитурой — 2204 BYN (1170)

2 стула Ikea белого цвета — 49 BYN (26)

2 табурета Ikea черного цвета — 18,9 BYN (10)

Светильники подвесные Ikea — 85 BYN (45)

Рейлинги и настенные аксессуары — 151 BYN (80)

Смеситель Ikea черного цвета — 188 BYN (100)

Мойка металлическая — 57 BYN (30)

Табурет-стремянка — 25 (13)

Льняные белые шторы Ikea — 66 BYN (35)

Корзины для мелочей Ikea — 66 BYN (35)

Всего — 5055 BYN (2684)

Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»: — Первое, что можно отметить, — хозяева учли небольшой размер кухни и постарались визуально ее увеличить. Об этом говорят приятные светлые тона в декоре, обилие светильников и встроенной подсветки, замена плиты на варочную панель, встроенный холодильник. Последний, кстати, выглядит, как шкаф-пенал и делает помещение визуально выше.

Однако, стараясь сделать пространство функциональным и использовать каждый свободный метр, хозяева несколько увлеклись. Обилие полочек и шкафчиков видоизменяют лаконичный дизайн кухни. Для небольших помещений лучше выбирать небольшое количество крупной мебели, а не множество мелких деталей. Также здесь я бы посоветовала отдать предпочтение откидному столу. Он бы не загромождал кухню в свободное от приема пищи время. Конечно, стол на колесиках тоже находчиво, но не так эффективно.

Обладателям непросторных кухонь стоит обратить внимание на зеркала. Можно повесить одно большое, несколько маленьких или сделать зеркальный фартук для рабочей зоны. Он увеличит пространство кухни, будто линза.

Для небольших помещений также подходят глянцевые фасады. Их можно назвать базовым элементом для визуального увеличения пространства. Вот один из примеров подобной кухни нашего производства:



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