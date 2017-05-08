Макрон и другие: либерал-элита сосредотачивается?

Только что состоявшийся второй тур выборов президента Французской Республики сюрпризов не преподнес: как и говорили опросы, победил Эммануэль Макрон.

Впрочем, весь вопрос состоял в том, какой именно гол престижа забьет Марин Ле Пен. С одной стороны, ряд опросов предвещал ей около 40% (и даже выше), так что тут результат поскромнее выдался. Но с другой стороны, ни разу представителю партий-аутсайдеров (объявленных таковыми политическим и финансовым бомондом) не удавалось столько набрать. Почти 34% – результат ошеломляющий.

Для сравнения, ее отец, Жан-Мари Ле Пен, выйдя во второй тур выборов 2002 года против Жака Ширака к ужасу все того же бомонда, набрал в обоих турах примерно одинаково – порядка 17% (в первом чуть меньше, во втором чуть больше).

Есть и еще один рекорд – впервые с выборов 1969 года, когда голлист-правоцентрист Жорж Помпиду победил во втором туре центриста Алена Поэра, неучастие в выборах оказалось столь массовым. 25% французов не явились к урнам в этот раз (плюс еще 11 опустили пустые или испорченные бюллетени). В 1969-м так сделало почти 32%, но с тех пор это число не превышало 21%. Хотя неявка на выборах во Франции нарастает, и это тревожит наблюдателей и экспертов. Люди разочаровываются в политической системе.

Кое-кто из кандидатов, не прошедших во второй тур, поддержал одного из двух финалистов (чаще Макрона – за его соперницу высказался лишь ортодокс-голлист Николя Дюпон-Эньян). Кто-то же, однако, воздержался и даже призвал бросать пустые бюллетени (как ультралевый антикапиталист Филипп Путу). К 21,5%, набранным Марин Ле Пен в первом туре, присоединились голоса Дюпон-Эньяна, части электората правоцентриста Франсуа Фийона и, возможно, некоторых ультралевых, сделавших это назло истеблишменту.

Кстати говоря, Марин Ле Пен можно причислить к правым с очень большой натяжкой. Она включила в свою программу немало обещаний социального характера, да и вообще предельно сгладила углы. И вот результат – треть французов совершила немыслимое еще пять лет назад и поддержала неугодную "рукопожатным" кандидатку. А значит, сделана неплохая заявка на следующие выборы.

Ведь с чем идет в Елисейский дворец Макрон? Он поставил рекорд молодости среди президентов Франции (до него рекорд был у первого президента, Луи-Наполеона Бонапарта, избранного в 1848-м в возрасте 40 лет, а моложе был в последний раз… Людовик XVI, воцарившийся в 20-летнем возрасте и казненный, как известно, в годы революции). 39-летний бывший министр показал себя крайне умеренным. Убежденным центристом, желающим встать над многолетней схваткой консерваторов (отказавшихся от большинства идей Де Голля) и социалистов (также фактически сохранивших одно название, смутно напоминающее о некогда гремевших баталиях за права трудящихся).

Макрон знаменит предложенным им либеральным законом, оказавшим содействие бизнесу, но ущемившим права работников, коими так гордятся французы. И поэтому многие ждут от него продолжения политики Олланда – Вальса, стоившим и уходящему президенту, и бывшему премьеру политической карьеры.

Избранный президент – надежда истеблишмента. Как французского, так и глобалистского. Он поддерживает европейскую интеграцию – что ж, "Брексит" не означает, что Евросоюз пора хоронить. Он в целом за тот же многолетний курс, с косметическими коррективами проводившийся и социалистами, и Саркози с Шираком.

Истеблишмент, фрустрированный "Брекситом", избранием Трампа, наплывом беженцев, "русской угрозой" и прочими приметами нашего времени, сейчас сосредотачивается. Первым звонком стал успех голландских либералов на выборах в марте. Избрание Макрона – еще более яркое тому свидетельство.

Сейчас в ряде земель Германии проходят местные выборы. В ландтаги земель избиратели Саара ходили к урнам в марте, 7 мая это сделали в Шлезвиг-Гольштейне, а в следующее воскресенье – в Северном Рейне-Вестфалии. Так вот, похоже, падение рейтинга правящей партии Ангелы Меркель – ХДС – удалось переломить намечавшуюся весь прошлый год тенденцию падения популярности. Если в начале этого года партия вместе со своим баварским союзником, ХСС, упала до рекордного минимума в своей истории – менее 30%, – то в последние дни снова поднялась до 35-36%. И местные выборы в Сааре и Шлезвиге это подтвердили. Однопартийцам канцлера удалось оказаться на первом месте, а социал-демократы потеряли местную власть.

Опросы показывают и некоторое снижение рейтингов остальных партий – и "Альтернативы для Германии" (собрата Национального Фронта Ле Пен), и Левых, и Зеленых. Зато классические либералы из Свободной демократической партии имеют шанс преодолеть барьер и снова попасть в Бундестаг.

О чем все это говорит? Думается, элиты и сторонники политической линии, ставшей традиционной в странах ЕС, стали активно мобилизоваться. Никто не обещал приверженцам национальных ценностей, что будет легко, а глобалисты сдадутся без боя.

Империя наносит ответный удар. Самое интересное еще впереди.