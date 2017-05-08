Ветераны вспоминают войну: бои, страх, любовь и Победу

МИНСК, 9 мая – Sputnik. С каждым годом все сложнее просить очевидцев военных событий рассказать о том, как это было.

Они почти всегда соглашаются говорить, несмотря на преклонные годы и плохое самочувствие. При этом невооруженным глазом видно, как сложно выдерживать им эти часовые беседы. Но они соглашаются, потому что понимают: когда они уйдут, спросить "А как же оно было на самом деле?" будет не у кого.

Герой Финской войны

Великая Отечественная стала второй войной пулеметчика Василия Мичурина. Первый боевой опыт он приобрел еще в Финскую кампанию. Даже отличился в ней – за удержанный рубеж и проявленные смекалку и мужество получил звезду Героя Советского Союза.

Великая Отечественная застала Мичурина в Минске, где он учился в Военно-политическом училище.



© Sputnik / Виктор Толочко Ветеран Великой отечественной Василий Мичурин

"23 июня наша рота курсантов была направлена в Уручье на полигон отражать десант немцев. Хорошо, что они не высадились, а то побили б нас. Ну что мы с учебными карабинами против десанта, ни пулеметов, ни автоматов, ничего не было", — признался ветеран.

Потом были сражения, ранения и награды. В составе 128-го стрелкового корпуса 28 армии Мичурин освобождал Барановичи, Брест, брал Кенигсберг и Берлин, а потом еще до 13 мая 1945-го теснил немецких фашистов в чешских лесах.

Подробнее о том, как воевал и где встречал Победу Мичурин читайте в материале Sputnik >>

Фронтовые 250 граммов… сахара

Когда началась война, Льву Шейнкману было 10 лет. Оказавшись в эвакуации в Куйбышеве и насмотревшись хроники, он твердо решил – бежать на фронт. Трижды его снимали с поезда и возвращали к матери. На четвертый раз – уже в 1943-м – побег удался.



© Sputnik / Сергей Пушкин. После войны Шейнкман отработал около полувека учителем физкультуры в школе

"Я попал в эшелон к новобранцам, которые ехали под Москву в районный городок Перхушково. Пока ехали, я пел песни солдатам, сказал им, что у меня все на фронте. А когда приехали, солдаты уговорили подполковника Дубкова, чтоб оставили меня воспитанником. То есть, по сути, сыном полка. Командир дивизии выслушал полковника и написал "временно оставить". И это временно потом получилось постоянно", – смеется ветеран.

Сначала он ремонтировал телефонные аппараты, потом работал телеграфистом.

Как воевал, где встретил победу сбежавший на фронт подростком Лев Шейнкман, читайте в материале Sputnik >>

Кстати, вместо фронтовых 100 граммов сыну полка в мае 45-го насыпали 250 граммов сахара.

Две встречи с Рокоссовским

Брониславу Карпенко в 1941 было 15. В войну он успел и попартизанить, и повоевать на фронте.

До того, как его призвали, успел поработать на разборах завалов в освобожденном Минске. С тех пор он шутит, что первая метла в освобожденном Минске была его.

А потом были сражения в составе отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 2-го Белорусского фронта. Прошел всю Брестскую область и Польшу. Там впервые и увидел маршала Константина Рокоссовского.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Ветеран Великой Отечественной войны Бронислав Карпенко

"В Польше у нас был сложный бой: немцы занимали превалирующее положение. На место подъехал Рокоссовский. Он быстро выскочил из машины – и в траншею. Дал команду моему руководству. А потом прозвучали залпы "Катюши". Немцы были разбиты, и Рокоссовский уехал", – вспоминает Карпенко.

Второй раз с Рокоссовским Карпенко встретился уже после войны, когда маршал вручал ему благодарственное письмо.

Каким запомнился ветерану легендарный военачальник, читайте в материале Sputnik >>

Главная награда – остаться в живых

Генерал Александр Фень воевал и под Сталинградском, и на Курской дуге, освобождал Украину, Молдову, Прибалтику и Беларусь. И хоть сейчас на груди генерала множество наград, он уверяет, что тогда – в войну — главным поощрением было – остаться в живых.



© Sputnik / Виктор Толочко Генерал Александр Фень живет один

"Помню, поставил свой танк на хорошее место и иду к командиру взвода. Вдруг кто-то налетел на меня, на землю повалил – это был старшина. "Э, лейтенант, говорит, тут нужно ползать или перебежками перемещаться. За жизнь нужно бороться!" – так он меня обучал", – вспомнил Александр Федорович.

О боевых хитростях, маленьких радостях и больших горестях, которыми жили в войну, Александр Фень рассказал Sputnik >>

Научились спать на ходу

Федора Сергеевича Фещенко призвали в 43-м, хотя, признается, на фронт рвался сам. Причем был уверен, что победа будет за нами.

Из военных воспоминаний рассказывает о друзьях, коротких посиделках между боями, а вот о самих боях вспоминает с неохотой. Говорит, страшно возвращаться к тому, что пришлось пережить.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Федор Сергеевич Фещенко, участник операции по освобождению Беларуси "Багратион"

"Хотя сам удивляюсь силе духа молодых людей, мы тогда приспосабливались к самым сложным условиям и ситуациям. Например, мы умели при больших маршах спать на ходу: идешь в строю – и задремал, но механически шагаешь", – вспоминает Фещенко.

Какой момент стал самым ярким и запомнившимся Фещенко в войну, читайте в материале Sputnik >>