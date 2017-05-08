В последние год-два диалог бизнеса и государства стал более продуктивным

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Государству и бизнесу необходимо работать над улучшением коммуникаций, чтобы выстроить диалог с учетом интересов обеих сторон.

Об этом в интервью Thinktanks.by заявил один из авторов исследования «Диалог государства и бизнеса: в поисках равновесия», независимый эксперт Евгений Мордосевич. Исследование, проведенное им в соавторстве с Никитой Беляевым, было презентовано в апреле Либеральным клубом.

В Беларуси есть действующие инструменты для коммуникаций с госорганами

«Цель исследования – выявить, на какой стадии находятся взаимоотношения государства и бизнеса, и какими инструментами может пользоваться бизнес при выстраивании коммуникаций с госорганами», - рассказал Евгений Мордосевич.

Исследователи выделили несколько инструментов, которые позволяют выстраивать коммуникации с госорганами. В первую очередь это письменные и электронные обращения, которые могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Помимо этого, для коммуникаций с госорганами бизнес может использовать прямые и горячие телефонные линии. Такой инструмент как общественные обсуждения нормативных актов на сегодняшний день работает не очень хорошо. Дело в том, что как рассказал Евгений Мордосевич, «у госорганов есть право, а не обязанность выносить документы на общественное обсуждение. В то время как госорганы принимают тысячи документов, на общественное обсуждение выносятся единицы, то есть ниже уровня статистической погрешности». Гораздо более эффективным инструментом является взаимодействие через бизнес-союзы, а также общественные консультативные советы.

«В целом в законодательстве есть рабочие инструменты. Насколько эффективно они используются, зависит как от опыта бизнеса, так и от конкретной ситуации. В любом случае, ответ на любой запрос по законодательству дадут в течение 15-30 дней. В России и Казахстане ситуация в этом плане гораздо более печальная. У нас, по крайней мере, гарантированно знаешь, что получишь ответ», - считает Евгений Мордосевич.

Государство и бизнес оценивают качество коммуникаций на средний балл

В рамках исследования был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие представители бизнес-союзов, компаний и госорганов. Участникам было предложено оценить коммуникации между бизнесом и государством. Как рассказал эксперт, по шкале от нуля до десяти оценка составила 5.6. Самая низкая оценка была 3, самая высокая – 6.

«Я бы не сказал, что оценка невысокая. Она усредненная. В опросе участвовали как представители бизнеса, так и представители государства. Оценка показывает наличие определенного компромисса, поскольку невозможно все вопросы решать только в пользу бизнеса или в пользу государства. Хотя, с другой стороны, эта оценка показывает, что нам есть, куда стремиться с точки зрения нормативно-правового регулирования», - пояснил Евгений Мордосевич.

Помимо этого, считает эксперт, для улучшения диалога должен развиваться такой институт как GR (Government Relations), который профессионально занимается коммуникациями между бизнесом и государственными институтами. Сегодня специалисты этого профиля работают в ряде компаний в Беларуси, однако пока их не очень много. «Для эффективных комманикаций нужно искать точки соприкосновения и создавать повестку дня, которая поможет выстраивать процесс. Это своего рода искусство», - сказал эксперт.

По мнению Евгения Мордосевича, в целом у бизнеса сегодня есть возможность донести до госорганов свою точку зрения. «В последние год-два диалог бизнеса и государства стал более теплым и продуктивным для обеих сторон. Однако по-прежнему наблюдается низкая культура взаимодействия, поэтому бизнесу и государству нужно поработать над тем, чтобы научиться настраивать эту коммуникацию», - считает эксперт.