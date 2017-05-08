Как в разных странах трактуют вклад в победу во Второй мировой войне

Вторая мировая война — явление исключительно сложное, и рассматривать его надо в комплексе, как совокупность военного, экономического, идеологического и политического противоборства стран, отметила в беседе с ведущими радио Sputnik Беларусь кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета БГУ Галина Болсун.

"С одной стороны, необходимо знать свою историю, но с другой стороны, уважительно относиться к истории других стран, принимавших участие в победе над нацизмом. Даже профессиональные историки и политики высокого уровня, говоря о вкладе каждой из стран-участниц в победу, пытаются сделать упор в сторону собственной страны", — отметила Болсун.

По словам собеседницы Sputnik, с точки зрения истории можно отдельно рассматривать противостояние сухопутных армий, и здесь решающий вклад в разгром сухопутной армии Вермахта внес Советский Союз. 72% процента потерь армии Вермахта приходилось именно на Восточный фронт.

"Что касается памяти о войне, то в Беларуси на самом высоком государственном уровне сделано все для того, чтобы эта память сохранялась. Но при этом историческая память существует на разных уровнях. Если говорить о массовом сознании, то молодое поколение уже значительно хуже, нежели старшие поколения, знает канву исторических событий", — сказала Болсун.

Как отметила историк, для большей части нынешнего молодого поколения война уже не является личностно-значимым событием, каким она была для фронтового и послефронтового поколения. И даже сама историческая память о войне складывалась не сразу и далеко не просто.

"Парад Победы состоялся в 1945 году в Москве на Красной Площади, а следующий парад состоялся только в 1965 году. Пауза в 20 лет была необходима для осмысления тех событий, потому что слишком страшной была трагедия для нашей страны, слишком высокую цену заплатил советский народ за победу", — отметила историк.

Собеседница Sputnik напомнила о том, что по официальным данным, Советский Союз потерял во время войны 26 миллионов 600 тысяч человек .

При этом отрадно отметить, что в современной Беларуси проводится огромная работа по сохранению исторической памяти о войне именно среди молодого поколения. В частности, во всех вузах и средних учебных заведениях читается специальный курс "Великая Отечественная война советского народа в контексте событий Второй мировой войны".

"Создан учебник, разработана программа этого курса, которая предусматривает чтение лекций и проведение семинарских занятий, где мы предоставляем студентам дискуссионную площадку для обсуждения спорных вопросов. Понятно, что не все однозначно", — сказала историк.

Собеседница Sputnik также рассказала о том, что с течением времени открываются новые архивные материалы и появляются новые данные, которые позволяют историкам детализировать события, не меняя глобально их трактовку.

Полную версию беседы с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории России исторического факультета БГУ Галиной Болсун слушайте на радио Sputnik Беларусь.