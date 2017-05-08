Минчане рассказали в прямом эфире Sputnik военные истории своих семей

Участники акции "Бессмертный полк" в белорусской столице с благодарностью воспользовались возможностью поделиться рассказом о своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Они искренне гордятся своими героями, память о которых живет и сегодня, благодаря таким акциям, как "Бессмертный полк".

Полную видеозапись с акции "Бессмертный полк", которая впервые прошла в Минске 9 Мая, смотрите на сайте Sputnik, который вел онлайн-трансляцию из центра белорусской столицы>>