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Минчане рассказали в прямом эфире Sputnik военные истории своих семей

09.05.2017 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участники  акции "Бессмертный полк" в белорусской столице с благодарностью воспользовались возможностью поделиться рассказом о своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Они искренне гордятся своими героями, память о которых живет и сегодня, благодаря таким акциям, как "Бессмертный полк".

Полную видеозапись с акции "Бессмертный полк", которая впервые прошла в Минске 9 Мая, смотрите на сайте Sputnik, который вел онлайн-трансляцию из центра белорусской столицы>>

 
Теги: Минск
 
 
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Смотрите на видео Sputnik, как минчане и гости столицы вспоминали своих родных и близких в День Победы.

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