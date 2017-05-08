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Минчане рассказали в прямом эфире Sputnik военные истории своих семей
09.05.2017 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Участники акции "Бессмертный полк" в белорусской столице с благодарностью воспользовались возможностью поделиться рассказом о своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Они искренне гордятся своими героями, память о которых живет и сегодня, благодаря таким акциям, как "Бессмертный полк".
Полную видеозапись с акции "Бессмертный полк", которая впервые прошла в Минске 9 Мая, смотрите на сайте Sputnik, который вел онлайн-трансляцию из центра белорусской столицы>>
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Смотрите на видео Sputnik, как минчане и гости столицы вспоминали своих родных и близких в День Победы.
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