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Экс-футболист сборной: Гендиректор минского "Динамо" называет игроков трусами и тупыми

09.05.2017 13:16 — Разное | Tut.by  
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Бывший игрок сборной Беларуси Петр Качуро в эфире программы «Время футбола» на телеканале «Беларусь 5» поделился мнением о гендиректоре минского «Динамо», двукратном чемпионе мира по греко-римской борьбе Алиме Селимове, вместе с которым ему довелось трудиться в столичном клубе.


Алим Селимов. Фото: Александр Шичко, Прессбол

— Селимов? Когда я с ним познакомился, то пересмотрел отношение. Он мне заявлял, что все футболисты трусы. А потом коснулось, что нужно было пригласить футболиста на просмотр, и ему нужно было оплатить билет. И была фраза от Селимова: «Эти тупые нищеброды».

Как ты так работаешь в футбольном клубе и так отзываешься о футболистах? Поэтому очень много вопросов, очень много, — недоумевает Петр Качуро.


Петр Качуро. Фото: dinamo-minsk.by

Качуро также прокомментировал увольнение Сергея Боровского с поста главного тренера, назначение на эту должность Сергея Гуренко, а также психологический климат в клубе .

— Очень всегда переживаю за «Динамо». Можно сказать, что за клуб чуть не умер на футбольном поле. Хотелось бы, чтобы этот клуб добивался самых высоких результатов. Но пока в структуре клуба интриги, подставы друг друга, кляузничество. Вот это все время присутствует. Пока это будет — ничего не поменяется. Хоть придет Трапаттони, то все равно будут эти вопросы. Мне жаль Сергея Владимировича Боровского, но я изначально знал, что так будет и кого готовят на главного тренера.

Когда снимали Вука Рашовича, я боролся за то, чтобы ему дали до конца сезона поработать. Но уже тогда начинались, как обычно в «Динамо», подводные течения, интриги, рассказы о том, что тренируются не так, не тех игроков ставим и так далее. Ничего нового. К сожалению, это произошло с Рашовичем и сейчас сняли Боровского.

Я знаю, откуда это идет. Это все шло от Сергея Витальевича Гуренко. Каждую игру он рядом с руководством. То — не так, это — не так. К сожалению, в «Динамо» это происходит постоянно.


Сергей Гуренко. Фото: dinamo-minsk.by

Гуренко умеет интриговать. Много за спиной говорит о людях того, что в глаза он, к сожалению, не может сказать. Он не поменялся с тех пор, когда он был в сборной. Так же отзывался о нем и Валик Белькевич. К сожалению, эти качества не есть хорошо.

Да, Гуренко поиграл. Он вроде бы футбольный человек. Но вот эти качества… Мне они очень не нравятся. И поэтому я не могу сказать, что он мой партнер в жизни и по сборной. Я его за эти качества не уважаю. Дай бог, чтобы у него все получилось. Но с этим бы человеком я бы в разведку не пошел.

Когда с Юрием Александровичем Чижом произошла ситуация. Мы все знаем какая. И Сергея Гуренко пригласил Муслин в помощники в сборную Сербии, то я сразу сказал, что невозможно сидеть на двух стульях. Ему надо определяться. Но, к сожалению, директор считает, что он очень серьезный специалист, нужен клубу, что он может быть и там, и там. Но такого не бывает

На Сергея Владимировича Боровского у меня нет никаких обид. Да, были ситуации. У нас с ним были разговоры, и я высказывал свое мнение, что нельзя так делать. Нельзя. Потому что сделай здесь — и будет цепная реакция. Как круговорот добра в природе и круговорот дерьма. К сожалению, это в «Динамо» происходит из года в год. Этого ставим, топим. Потом этого ставим и потом снова топим, — сказал Петр Качуро.

 
 
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Бывший игрок сборной Беларуси Петр Качуро в эфире программы "Время футбола" на телеканале "Беларусь 5" поделился мнением о гендиректоре минского "Динамо",...

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