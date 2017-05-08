|
Минск празднует День Победы
09.05.2017 13:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Торжественные мероприятия прошли в центре белорусской столице на Площади Победы, где президент Беларуси Александр Лукашенко возложил цветы к монументу и выступил с праздничной речью.
Гостями мероприятия стали ветераны войны, а также высшие должностные лица страны, зарубежные дипломаты и представители молодежных организаций и общественных объединений.
Празднование Дня Победы в Минске проходит на множестве площадок по всей столице. Sputnik ведет онлайн-репортаж из праздничного города.
Вечером в 23:00 в пяти точках столицы прогремит праздничный салют из 30 залпов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
72-ю годовщину Победы празднуют по всей Беларуси. Смотрите в онлайн-трансляции Sputnik, как минчане и гости столицы отмечают День Победы.
|
Архив (Разное)
Комментарии