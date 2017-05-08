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Минск празднует День Победы

09.05.2017 13:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Торжественные мероприятия прошли в центре белорусской столице на Площади Победы, где президент Беларуси Александр Лукашенко возложил цветы к монументу и выступил с праздничной речью.

Минск празднует День Победы
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Гостями мероприятия стали ветераны войны, а также высшие должностные лица страны, зарубежные дипломаты и представители молодежных организаций и общественных объединений.

Празднование Дня Победы в Минске проходит на множестве площадок по всей столице. Sputnik ведет онлайн-репортаж из праздничного города.

Вечером в 23:00 в пяти точках столицы прогремит праздничный салют из 30 залпов.

 
Теги: Минск
 
 
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72-ю годовщину Победы празднуют по всей Беларуси. Смотрите в онлайн-трансляции Sputnik, как минчане и гости столицы отмечают День Победы.

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