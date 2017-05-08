Минск празднует День Победы

Торжественные мероприятия прошли в центре белорусской столице на Площади Победы, где президент Беларуси Александр Лукашенко возложил цветы к монументу и выступил с праздничной речью.

Гостями мероприятия стали ветераны войны, а также высшие должностные лица страны, зарубежные дипломаты и представители молодежных организаций и общественных объединений.

Празднование Дня Победы в Минске проходит на множестве площадок по всей столице. Sputnik ведет онлайн-репортаж из праздничного города.

Вечером в 23:00 в пяти точках столицы прогремит праздничный салют из 30 залпов.