Как газеты встретили и проводили победу: радость моя безмерная

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Советская журналистика радостно встретила 9 мая, рассказала о праздничных мероприятиях, призвала поднять флаги на зданиях государственных учреждений и уже через месяц праздновала годовщину освобождения Минска. Немногим больше чем через месяц после Дня Победы газеты уже призывали не только праздновать победу над немецко-фашистскими захватчиками, но и побороться за урожай.

5 мая 1945 года: воины Красной армии подняли флаг над Берлином

В районной газете "За Радзіму" Комаринского РК КПБ(б) 5 мая уже чувствовались победные настроения.

"Кожны дзень радыё прыносіць нам радастныя весткі з франтоў Вялікай Айчыннай вайны: злучэнне нашых войск з англа-амерыканскімі войскамі на захад ад горада Берлін. Войны Чырвонай арміі ўзнялі сцяг над Берлінам", – сообщила газета.

Газета пишет, что победы армии – пример силы советского государства, которое за "короткий период времени, в тяжелых условиях войны смогло мобилизовать свои бесчисленные ресурсы и направить их на разгром врага". В газете также написали, что удачные операции – пример "торжества сталинского военного искусства".



© Sputnik / Елена Васильева Белорусские газеты о победе в Великой Отечественной

Газета "Сацыялістычная вёска" 8 мая призывает поучаствовать граждан в "чацвертай ваеннай пазыке", то есть купить военные облигации. Такая практика была распространена и во время Первой мировой войны. Военные облигации – долговые ценные бумаги, выпущенные правительством в целях финансирования военных операций во время войны. Такие облигации одновременно и помогают накопить средства для ведения боевых действий, и заставляют граждан осознать свою причастность к войне.

"Рабочие района подписываются за займы с особенной радостью. Они чувствуют приближение дня полной победы, они хотят приблизить этот день. "Я подписываюсь и сразу вношу 325 рублей. Пусть мои деньги идут на укрепление нашей чудесной Родины, на возрождение того, что разрушено немцами", – рассказала газете одна из жительниц района. А председатель колхоза купил облигации вшестеро дороже, как бы своим примером призывая тратить на поддержку армии и страны как можно больше.

10 мая 1945 года: "Радость моя безмерная и безграничная"

На передовице газеты "Сацыялістычная вёска", органа Глуского РК КПБ (б) и Райсовета депутатов рабочих – акт о капитуляции Германии, подписанный Жуковым.

Газета "Сацыялістычная вёска" публикует указ Президиума Верховного совета СССР об объявлении 9 мая Днем Победы. Президиум также постановил, что 9 мая 1945 года должно стать выходным днем.

Покончив с официальными заявлениями, газета рассказывает, как праздник Победы встретили в белорусском городе Глуске.



© Sputnik / Елена Васильева Подшивка "Гомельской правды" за 1945 год

"Яшчэ да світання ў Глуску быў незвычайна ажыўлены рух: маскоўскае радыё разнесла радасную доўгачаканую вестку – вораг разбіт", – пишет газета.

Журналист рассказывает о радостных толпах, заполнивших улицы. В 12 часов горожане собрались в парке с флагами и плакатами. Такого многочисленного митинга в Глуске еще не было, передает газета. Журналист поговорил не только с официальными представителями РК КПБ(б), но и с местными жителями. Среди них – Моржевич Марьяна, мать девяти детей.

"Словами не могу высказать всей своей радости, потому что она – безмерная, безграничная", – передает газета.

19 июня 1945 года: готовимся праздновать годовщину освобождения Минска

"Главное задание предпраздничных дней – преподнесение матери-Родине подарка, что значит досрочное выполнение планов", – сообщала газета "Путь социализма".

Спустя месяц после Дня Победы в Беларуси готовятся праздновать годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Для школьников организуют встречи с ветеранами войны.

"В каждой школе должны быть организованы утренники. На утренниках должен быть сделан доклад об историческом празднике 3 июля 1945 года. Всю работу утренника провести на высоком идейно-политическом уровне", – призвала газета.

За праздничными мероприятиями не велено забывать и о насущных проблемах.



© Sputnik / Елена Васильева Подшивка "Гомельской правды" за 1943 год

"Со дня освобождения республики трудящиеся нашего района, равно как и весь белорусский народ, проделали огромную работу по ликвидации последствий немецкой оккупации, по восстановлению народного хозяйства, разрушенного врагом. <…> Долг каждого партийного и беспартийного большевика в эти дни все выше и выше подымать знамя социалистического соревнования. Долг трудящихся нашего района – великий праздник 3-го июля встретить успешным проведением прополки, подготовки сбора урожая, подъема паров, развертывания массового сенокошения, досрочного выполнения планов лесозаготовок и лесоперевозок", – пишет газета.

Что публиковали иностранные СМИ в мае-июне 1945 года, читайте в следующем обзоре Sputnik.