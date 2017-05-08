Эксперт: победа Макрона ― это аргумент в пользу сохранения Евросоюза

Еще за несколько месяцев до президентских выборов во Франции можно было с уверенностью говорить о победе Эмманюэля Макрона, поскольку у его соперницы Марин Ле Пен уже тогда был очень высокий антирейтинг, отметил политический эксперт Алексей Дзермант.

"Было очевидно, что французская политическая культура будет склоняться к выбору центриста, и на роль этого центриста более всего подходит Макрон. Но при этом нужно учитывать достаточно серьезный результат Ле Пен. Евроскептические и правоконсервативные настроения сейчас на подъеме, и Макрон долен будет их учитывать и реализовывать в своей программе", — считает Дзермант.

Политолог отметил, что совокупность различных политических настроений в разных странах Европы, с большой долей вероятности, спровоцирует Евросоюз к реформации, в первую очередь, ради усиления франко-германского ядра.

"Возможно, Франция и Германия предпримут попытку реформировать ЕС и выделить несколько зон — центральная зона и периферия. И будут более жестко отстаивать свою позицию в отношении Британии, которая, по мнению евробюрократов, должна оплатить свой выход из ЕС. И думаю, будет решен вопрос о создании общей армии ЕС, особенно в ситуации, когда Трамп прозрачно намекает Европе о том, что они должны взять на себя расходы по безопасности ", — сказал Дзермант.

По мнению политолога, победа Эмманюэля Макрона — это результат в пользу сохранения ЕС как объединения и в пользу сохранения евро как общего финансового инструмента. И такой же сценарий должен повториться на предстоящих выборах в Германии.

"Если бы во Франции победили иные силы, рухнул бы и сам Евросоюз, и структуры, которые выстраивались последние 30 лет, и предсказать дальнейшие последствия было бы очень сложно. Это, возможно, были бы и новые войны, в том числе, и в Европе", — предположил Дзермант.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции. Согласно окончательным данным голосования, Эмманюэль Макрон набрал 66,1%, Марин Ле Пен — 33,9%.

"Пользуюсь случаем, чтобы выразить заинтересованность в расширении белорусско-французских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях, развитии конструктивного взаимодействия между нашими государствами в международных организациях", — отмечалось в поздравлении Лукашенко.

При этом, по мнению политического эксперта Алексея Дзерманта, в ближайшей перспективе в отношениях Беларуси и Франции вряд ли стоит ожидать глобальных перемен .

"Какой-то отдельной линии в отношении Беларуси до сих пор не было. Но двусторонние отношения, безусловно, нужно налаживать. Конечно, они будут зависеть от общего контекста отношений ЕС и Франции с Россией. Не думаю, что здесь произойдет какое-то глобальное изменение, но мы должны видеть свой интерес и действовать более активно", — резюмировал Дзермант.

Беседу с политическим экспертом Алексеем Дзермантом об итогах президентских выборов во Франции слушайте на радио Sputnik Беларусь.