Дик Адвокаат в третий раз возглавил сборную Голландии

Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении нового главного тренера сборной Голландии.

Им стал Дик Адвокат, известный по работе в питерском «Зените» и сборной России. В его тренерский штаб вошел Руд Гуллит, работавший с грозненским «Тереком».

69-летний Адвокат работал со сборной Голландии 5 раз, 3 из них — в качестве ассистента. Сейчас Адвокат руководит турецким «Фенербахче», контракт с этим клубом рассчитан до лета.

Ранее под руководством Дика Адвоката сборная Голландии становилась бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года, а в 1994-м дошла до четвертьфинала чемпионата мира в США.

Сборная Голландии является соперником сборной Беларуси в квалификации ЧМ-2018. После 5 туров голландцы занимают лишь 4-е место. Прежний наставник «оранжевых» Данни Блинд был уволен после мартовского поражения от Болгарии.

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 13 очков (5 матчей; разница мячей 10−3).

2. Швеция — 10 (5; 10−3).

3. Болгария — 9 (5; 8−10).

4. Голландия — 7 (5; 8−6).

5. Беларусь — 2 (5; 2−10).

6. Люксембург — 1 (5; 6−12).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

На 1 июня у сборной Беларуси запланирован товарищеский поединок со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).