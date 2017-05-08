Лукашенко в День Победы: чужого нам не надо, но и своего не отдадим /

Родина высоко оценила вклад белорусов в общую победу, отметил Александр Лукашенко во время праздничной церемонии на площади Победы в Минске, уточнив, что высшей награды — звания Героя Советского Союза — удостоились более 440 наших земляков, а орденов и медалей — свыше 300 тысяч. Многие из них, к сожалению, посмертно, сказал президент.

Глава государства особо подчеркнул, что белорусский народ всегда будет чтить своих земляков и не "допустит попыток переписать историю Великой Отечественной войны и отнять у народа республики Великую Победу".

"Вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу отечества. Мы счастливы, что наши дорогие ветераны войны и труда сегодня находятся среди нас. Все что, вы сделали для родины, никогда не будет забыто. Ваши свершения заняли самое почетное место в отечественной истории. С годами мы понимаем это все острее, особенно сегодня, когда вас, дорогие ветераны, становится все меньше и меньше", — отметил Лукашенко.

Понимание народного подвига в Великой Отечественной войне и сохранение памяти о нем, по словам главы государства, становится особенно актуальным в условиях, когда "возрастает международная напряженность, возрождаются идеи мирового господства, в разных регионах планет полыхают вооруженные конфликты, человечество оказалось у опасной черты новой большой войны".

"Угрозам подвергаются и наша Беларусь, у наших границ накапливаются военные арсеналы. Буквально по соседству, в бывших советских республиках размещаются военные базы, проводятся боевые учения и маневры, с помощью нашей внутренней "пятой колонны" предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку внутри страны", — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, в современных условиях особую значимость приобретают бдительность и обеспечение безопасности государства.

"С нашей земли никогда не исходила и не будет исходить агрессия. Мы доказали всем, что Беларусь мирная и дружелюбная страна. Но это не значит, что она не может за себя постоять. Чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим. Так научили нас наши героические предки, и мы будем верны их святому завету", — констатировал Лукашенко.

Текст выступления Александра Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске слушайте на радио Sputnik Беларусь.