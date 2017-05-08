Лукашенко подписал заявку на участие команды Беларуси в зимней Олимпиаде-2018

Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко сегодня подписал заявку на участие белорусской команды в XXIII зимних Олимпийских играх, сообщили БЕЛТА в пресс-центре НОК Беларуси.



Фото: president.gov.by

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан (Республика Корея), где будет представлено семь видов спорта, включающих в себя 15 зимних спортивных дисциплин: три коньковые (фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек), шесть лыжных (горнолыжный спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина и сноуборд), две бобслейные: бобслей и скелетон; а также четыре других вида спорта: биатлон, керлинг, хоккей и санный спорт.

Отечественные спортсмены борются за право выступить в таких видах спорта, как биатлон, фристайл, лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание. Планируется, что белорусские атлеты смогут завоевать 25−30 лицензий.

НОК Беларуси, Министерство спорта и туризма, федерации по видам спорта ведут активную подготовку к участию белорусской делегации в Олимпиаде-2018. Заключены контракты по экипировке спортсменов и тренеров, билетной программе, проработаны вопросы транспортной логистики, размещения, технического и медицинского оснащения в соответствии с поступающими заявками от национальных федераций.

Белорусские спортсмены участвуют в зимних Олимпийских играх с 1964 года. Первую медаль в копилку команды принесла в 1968 году в Гренобле в лыжных гонках Рита Ачкина.

Самостоятельной сборной белорусские спортсмены начали выступать на Играх в Лиллехаммере в 1994 году, где были завоеваны две серебряные медали.

Всего в активе белорусских спортсменов 19 медалей, из них семь золотых.

В составе суверенной команды с 1994 по 2014 год завоевано 15 медалей: шесть золотых, четыре серебряные и пять бронзовых.

Самой титулованной спортсменкой является трехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси Дарья Домрачева, одержавшая победу в трех личных гонках на Играх-2014 и завоевавшая бронзу на Играх-2010.