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Александр Лукашенко пообещал привести ЧМ по хоккею в Беларусь

09.05.2017 15:26 — Разное | Ежедневник  
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Александр Лукашенко пообещал привести ЧМ по хоккею в Беларусь

Беларусь и Латвия будут бороться за проведение ЧМ по хоккею в 2021 году.

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, передает  БЕЛТА.

"Соперник у нас приличный - Финляндия. Но вопрос не в том, выиграем мы или не выиграем. Все сразу не бывает. Мы боролись, проигрывали, а потом получили чемпионат мира (в 2014 году. - Прим. БЕЛТА). Поэтому надо бороться. Не получим в 2021 году - получим в 2022-м или 2023-м. Мы обязательно привезем чемпионат мира по хоккею в свою страну", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что проведение в Беларуси турниров международного уровня позволяет не столько повысить имидж страны или привлечь туристов, сколько подтолкнуть к развитию спортивную сферу. "Главное - это развитие спорта внутри нашей страны", - заявил он. Например, в 2018 году Беларусь примет чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. "Вы думаете, много туристов сюда хлынет? Нет. А вот толчок развитию этого вида спорта мы можем дать", - отметил Александр Лукашенко.

 
 
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Беларусь и Латвия будут бороться за проведение ЧМ по хоккею в 2021 году.

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