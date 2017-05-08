Слезы и песни Победы: Минск отпраздновал 9 Мая

День Победы — это праздник со слезами на глазах. В этом в очередной раз убедились корреспонденты Sputnik, которые вместе с тысячами белорусам пришли в центр белорусской столицы, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны и ветеранам, пережившим военное лихолетье.

Люди благодарили за возможность рассказать историю своих дедов и прадедов, пели песни военных лет, дарили цветы ветеранам и рассказывали внукам и правнукам про подвиги членов семьи.