Тенгиз Думбадзе: тема Великой Победы для наших народов незыблема

В минувшем году в Пинске были обнародованы имена советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, которые покоятся в братской могиле в центре города, рассказал радио Sputnik Беларусь Тенгиз Думбадзе.

"Через консула Грузии в Республике Беларусь мы узнали, что среди них есть гражданин Грузии Ушан Гигадуадзе. Я поехал на его родину, встретился с его ныне здравствующими двумя сестрами. Вы бы видели, на эту встречу с белорусской съемочной группой пришла вся деревня. И всем миром смотрели сюжет, в котором мы показывали, где похоронен уроженец их деревни", — рассказал Думбадзе.

Более всего тележурналиста поразило то, что рассказали ему жители деревни. Всего 47 человек с фамилией Гигадуадзе числятся пропавшими без вести как раз на территории Беларуси , и одного из них с помощью съемочной группы удалось найти.

" Я горжусь тем, что эта тема для наших народов незыблема. Объездив все 15 республик бывшего Союза, я увидел силу этих наших добрых традиций. То, как у нас относятся и взрослые, и молодежь к теме Великой Победы. И пока мы будем передавать ее по наследству, эта тема будет всегда актуальной, и белорусская земля будет достойно ее нести в мир", — сказал Думбадзе.

Беседу с кинодокументалистом, политическим обозревателем Тенгизом Думбадзе слушайте на радио Sputnik Беларусь.