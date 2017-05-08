Минобороны России рассказало об авиапараде, которого не было





Министерство обороны России на своем официальном аккаунте в "Твиттере" опубликовало снимки истребителей над Красной площадью, написав, что они пролетают во время Парада Победы.

"Пролет смешанного ромба пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" над Красной площадью во время Парада Победы", - гласит подпись к фото.

Твит был опубликован в 12:02 по московскому времени 9 мая 2017 года, пишет ВВС .

В этом году авиационную часть парада на Красной площади отменили из-за погодных условий, однако военные самолеты и вертолеты летали над городом во время его репетиций.

Во время парада над городом была сплошная облачность, тогда как на снимке видно яркое голубое небо.

Когда был сделан снимок, который опубликовало минобороны, неизвестно. Интернет-поисковики не могут обнаружить изображение в сети, а значит, ранее это фото нигде не публиковалось.

К двум часам дня по московскому времени твит был удален. Никаких объяснений со стороны министерства не последовало.