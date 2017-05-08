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Белорусские пятиборцы Илья Полозков и Татьяна Халдоба заняли второе место на этапе КМ
Белорусские пятиборцы Илья Полозков и Татьяна Халдоба заняли второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в венгерском Кечкемете, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наиболее успешно из пяти видов белорусы выступили в конкуре, по итогам которого получили наивысший балл — 300 очков, в фехтовании они выиграли 16 поединков. Неплохо складывалось для Ильи Полозкова и Татьяны Халдобы заключительное выступление — комбинированный вид, но по его итогам они уступили дуэту из Венгрии Бенце Деметру и Шарлоте Ковач. Белорусы набрали 1455 очков, хозяева этапа Кубка мира — 1464.
Бронзовым призером стали пятиборцы из Чехии Ян Куф и Наталья Дианова — 1444 очка.
Ранее завершились состязания спортсменов в личном зачете. Лучшим результатом у белорусов стало седьмое место Ольги Силкиной и 21-е — Ильи Полозкова.
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Белорусские пятиборцы Илья Полозков и Татьяна Халдоба заняли второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в венгерском Кечкемете.
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