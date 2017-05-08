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Лукашенко: Мы обязательно привезем чемпионат мира по хоккею в Беларусь
Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь снова станет хозяйкой чемпионата мира по хоккею. Как отмечает
— Главное — это развитие спорта внутри нашей страны, — заявил Александр Лукашенко.
В 2018 году
— Вы думаете, много туристов сюда хлынет? Нет. А вот толчок развитию этого вида спорта мы можем дать, — отметил руководитель страны.
Александр Лукашенко также обратил внимание, что Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
— Соперник у нас приличный — Финляндия. Но вопрос не в том, выиграем мы или не выиграем. Все сразу не бывает. Мы боролись, проигрывали, а потом получили чемпионат мира (в 2014 году. — Прим. SPORT.TUT.BY). Поэтому надо бороться. Не получим в 2021 году — получим в 2022-м или 2023-м. Мы обязательно привезем чемпионат мира по хоккею в свою страну, — сказал Лукашенко.
Голосование по определению хозяев чемпионата мира 2021 года пройдет на конгрессе Международной федерации хоккея 19 мая в Кельне во время ЧМ-2017. Совместная заявка Беларуси и Латвии будет соперничать с Финляндией, которая также претендует на проведение мирового хоккейного форума в 2021 году.
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Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь снова станет хозяйкой чемпионата мира по хоккею.
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