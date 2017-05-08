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Лукашенко о хоккее: ситуация неадекватная, будем думать, что делать

09.05.2017 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко резко раскритиковал разгром белорусской национальной команды на Чемпионате мира по хоккею. В трех стартовых матчах подряд против финнов, чехов и канадцев хоккеисты национальной сборной не набрали ни одного очка и замыкают группу В с общим счетом забитых шайб 3:15. Сборная Канады при этом выиграла все три игры. 

"То, как играет наша команда сейчас, это просто людям по нервам. Мы понимаем, что играли с фаворитами, но ведь и эти фавориты не супер какие-то великие", — отметил Лукашенко.

Лукашенко о хоккее: ситуация неадекватная, будем думать, что делать
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко о хоккейной сборной на ЧМ-2017: пока играют отвратительно

Как ранее сообщал Sputnik, на нынешнем Чемпионате мира, проходящем во Франции и Германии, сборная Беларуси провела три матча и во всех трех потерпела поражение: от Финляндии (2:3), от Чехии (1:6) и от Канады (0:6). Таким образом, у белорусской команды 0 очков в группе В, в то время как сборная Канады после трех поединков заработала 9 очков.

По мнению главы государства, вне зависимости от того, играет ли команда с равными соперниками или превосходящими по силам и опыту, бороться надо хотя бы за одно очко в каждой игре.

"Пока играют отвратительно, и ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира мы уже договорились с тренерами и спортсменами, соберемся и будем думать, что делать", — сказал Лукашенко, проанонсировав большое совещание по развитию спорта.

Глава государства напомнил о том, что спорт — это величайшая идеология, особенно накануне празднования 9 Мая. "Какие подарки нам преподносят наши деятели? Смотрят миллионы людей, переживают, а у них такое отношение", — резюмировал Лукашенко.

Следующий матч подопечные Дэйва Льюиса проведут завтра, 10 мая, против команды Швейцарии, трансляция матча начнется в 17.15 по минскому времени. Днем позже, 11 мая, сборная Канады будет играть с командой Франции.

Также Александр Лукашенко напомнил о том, что Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. По мнению главы государства, это вид спорта нужно везти в Беларусь не для дальнейшей популяризации, поскольку хоккей у нас итак популярен, а для того, чтобы выигрывать.

Комментарий Александра Лукашенко об игре национальной сборной на Чемпионате мира по хоккею слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Ситуация в хоккее неадекватная, игра сборной отвратительна, а матч с канадцами ― это "вообще стыдобище", заявил Александр Лукашенко, комментируя выступление...

Комментарии

 
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