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В последний день длинных выходных на выезд в Россию образовалась многокилометровая очередь

09.05.2017 18:40 — Разное | Tut.by  
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На трассе М1 днем 9 мая образовалась многокилометровая пробка на выезд в Россию, сообщила TUT.BY читательница Анна из Минска. Российские пограничники подтвердили: «Очередь километров в пять».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

— Мы возвращались в Беларусь в районе 15.30 и видели длинную очередь на выезд в Россию. Наверно, россияне возвращаются с выходных, потому что вчера, когда мы выезжали, пробок не было. А сегодня стояли и фуры, и легковые машины. Очередь длиной километров в шесть-семь, — рассказала Анна.

По ее словам, очереди на въезд из России в Беларусь не было.

— Да, пробка километров в пять там есть. Все возвращаются с праздников из Беларуси. Грузовых машин большой поток, и легковых сегодня тоже много. К вечеру должны все проехать, — сообщили TUT.BY в пограничной службе ФСБ России.

Как пояснил официальный представитель Госопогранкомитета Антон Бычковский, на белорусско-российской границе проверяют документы только российские пограничники. Что касается очередей на других направлениях, по словам Бычковского, в выходные поток на самых популярных — Польша, Литва, Украина — всегда сильно растет.

— Если говорить про обычные недели, когда пять рабочих дней и два выходных, поток растет на 30−50%. Когда выходных больше, то в первый и последний день, когда люди выезжают и возвращаются, рост — от 50%. Обычно перед такими выходными все смены пограничных нарядов укомплектовываются на 100%, — сообщил Бычковский. — Вместе с тем в последние дни пункты пропуска работают без сбоев. Просто достаточно большой поток формирует очереди.

 
Теги: Минск
 
 
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На трассе М1 днем 9 мая образовалась многокилометровая пробка на выезд в Россию, сообщила TUT.BY читательница Анна из Минска. Российские пограничники подтвердили:...

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